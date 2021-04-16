Рынок акций РФ на неделе вырос вслед за нефтью, реакция на санкции США оказалась слабой

Рынок акций РФ на минувшей неделе вырос вслед за раллировавшей нефтью на статистике о сокращении запасов в США и повышении прогнозов по спросу на текущий год, при этом реакция на введенные США новые антироссийские санкции, затронувшие госдолг РФ, оказалась умеренно-негативной и не повлекла панических распродаж бумаг. Индекс МосБиржи на неделе поднялся к 3600 пунктам, индекс РТС - к 1500 пунктам.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 8 по 14 апреля составил $60 млн по сравнению с $50 млн ранее (23 неделя притока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $20 млн, тогда как неделей ранее эта категория фондов отчиталась об оттоке $10 млн.

В период с 12 по 16 апреля индекс МосБиржи вырос на 3,2% и составил 3598,44 пункта, индекс РТС прибавил 5,6% и достиг 1497,05 пункта на фоне снижения доллара до 75,71 руб./$1 (-1,69 рубля) и подорожавшей июньской нефти Brent до $66,76 за баррель (+5,9%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста благодаря подорожавшей нефти и ослаблению геополитической напряженности вокруг Украины; индекс МосБиржи превысил 3520 пунктов, при этом лидировали акции металлургов, среди которых бумаги "Норникеля" (+3,9%) выросли на корпоративных новостях о возобновлении добычи на руднике "Октябрьский" после подтопления.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, что Владимир Зеленский еще 26 марта направил запрос президенту России Владимиру Путину на предмет переговоров о необходимости снижения эскалации в Донбассе, сразу после гибели четверых украинских военнослужащих.

Глава ФРС заявил в интервью CBS, что американская экономика восстанавливается после пандемии коронавируса и находится в "точке перелома", а ожидаемый рост во второй половине года "будет очень уверенным".

Во вторник рынок акций РФ после дневной консолидации на фоне смешанных внешних сигналов завершил торги на мажорной ноте после известий о начале диалога между США и Россией по геополитической тематике; индекс РТС подскочил выше 1450 пунктов на фоне резкого укрепления рубля, при этом упали акции "Яндекса" (-6%) при возросших оборотах после известий о возбуждении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России дела в отношении компании за неисполнение предупреждения.

Вечером во вторник Белый дом США сообщил, что президент США Джо Байден провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили глобальные и региональные темы. Байден заявил Путину об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом. Также Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит в третьей стране.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в марте выросли на 2,6% в годовом выражении (максимум с августа 2018 года) при прогнозах роста на 2,5% после подъема на 1,7% в феврале. Нефть Brent поднялась к $63,8 за баррель на фоне сильных статданных из Китая (повышение китайского экспорта в марте замедлилось, в то время как импорт вырос максимальными темпами с февраля 2017 года - на 38,1% в годовом выражении).

В среду рынок акций РФ вырос благодаря раллировавшей нефти и оптимистичным ожиданиям ослабления геополитической напряженности вокруг Украины после начала диалога глав США и России; индексы МосБиржи (3577 пунктов) и РТС (1490 пунктов) поднялись к уровням почти месячной давности, при этом локомотивом роста выступили акции "Газпрома" (+5%) на дивидендных новостях.

Правление "Газпрома" рекомендовало выплатить по итогам 2020 года дивиденды в размере 12,55 рубля на акцию (суммарно - 297,1 млрд руб.), направив на выплаты часть нераспределенной прибыли концерна прошлых лет. Размер выплат соответствует 50% чистой прибыли по МСФО, тогда как рынок ожидал 40% (в среднем 9,04 рубля на акцию).

Нефть Brent превысила $66 за баррель на фоне улучшения ОПЕК и Международным энергетическим агентством прогноза роста спроса на нефть в текущем году и статистики Минэнерго США (запасы нефти за неделю сократились на 5,89 млн баррелей, что превысило ожидания).

В четверг рынок акций РФ просел на фоне известий о введении США новых антироссийских санкций, однако обошлось без панических распродаж - большую часть утренних потерь рынок отыграл, посчитав несущественным запрет США для своих банков участвовать лишь в первичном размещении гособлигаций РФ; выросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля. Индекс МосБиржи просели ниже 3570 пунктов, индекс РТС - ниже 1475 пунктов.

Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства, сообщил Белый дом. Власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников. Также США внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России.

Кроме того, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Тем не менее, американских банки не были ограничены в покупке российских ОФЗ на вторичном рынке.

Кремль намерен дать решительный отпор на действия Вашингтона, ответ России на санкции США будет неотвратимым, заявил МИД РФ.

В пятницу рынок акций РФ подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent поднялась к $67 за баррель), а также на фоне снижения санкционной неопределенности со стороны США в отношении России. Индекс МосБиржи поднялся к 3600 пунктам, при этом лидировали в росте бумаги металлургов во главе с подогретыми новостями о дивидендах бумагами "Северстали" (+5,3%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2021 года в размере 46,77 руб. на акцию, сообщила компания. Акционеры "Северстали" рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом собрании 21 мая, датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано установить 1 июня. За IV квартал рекомендации по дивидендам составляли 36,27 руб. на акцию.

Раллировали акции "Распадской" (+15,9%, до 231,86 рубля - максимум с февраля 2011 года) на корпоративных новостях. Выделение угольных активов Evraz, консолидированных на базе "Распадской", может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям, сообщила накануне металлургическая компания. Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская", еще 2,5% - на балансе "Распадской" после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float "Распадской" на данный момент составляет около 6,5%.

В период с 12 по 16 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Распадской" (+23%), "Северстали" (+14%), "Мечела" (+12% и +11% "префы"); хуже рынка оказались акции "М.Видео" (-4%), "Русснефти" (-4%), ГДР Ros Agro (-4%).

Динамика рынка акций РФ в третьей декаде апреля будет зависеть от поступающих квартальных корпоративных отчетов, выступления 21 апреля президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию и новостей с Международного саммита по климату 22-23 апреля. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3500-3650 пунктов, для индекса РТС - 1450-1600 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".