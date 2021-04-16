Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, индекс МосБиржи обновил максимум на закрытие торгов

Москва. 16 апреля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за внешними фондовыми площадками, а также благодаря ослаблению санкционной неопределенности после введения США антироссийских рестрикций; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3600 пунктов и обновил исторический максимум на закрытие торгов, при этом лидировали в росте не входящие в расчет индексов бумаги "Распадской" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3598,44 пункта (+0,8% исторический максимум был зафиксирован 16 марта - 3602,18 пункта), индекс РТС - 1497,05 пункта (+1,5%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 5,7%.

Доллар упал до 75,71 рубля (-0,61 рубля), доходность 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 1,578% годовых (+3,1%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,2-5,6%, доллар подешевел на 1,69 рубля.

Президент России Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на нем обсуждалось военное строительство и ответные меры на санкции США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, что Россия начинает процедуру денонсации соглашения с США, регулирующего передвижения дипломатов в стране пребывания. Также Россия будет ограничивать и прекращать деятельность американских фондов и организаций, которые вмешиваются в дела страны, сообщил он.

Подорожали в пятницу акции "Распадской" (+15,9%, до 231,86 рубля - максимум с февраля 2011 года), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+5,7%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+5,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,1% и +2,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%, до 320,1 рубля), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "Московской Биржи" (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%).

Выделение угольных активов Evraz, консолидированных на базе "Распадской", может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям, сообщила накануне металлургическая компания. Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская" (MOEX: RASP), еще 2,5% - на балансе "Распадской" после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float "Распадской" на данный момент составляет около 6,5%.

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2021 года в размере 46,77 руб. на акцию, сообщила компания. Акционеры "Северстали" рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом собрании 21 мая, датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано установить 1 июня. За IV квартал рекомендации по дивидендам составляли 36,27 руб. на акцию.

Совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 26,51 руб. на обыкновенную акцию (53,02 руб. на ADR), сообщила компания. Общая сумма дивидендов за 2020 год может составить 52,97 млрд руб.

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,3% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, объявленные накануне американские санкции не затрагивают традиционные отрасли российской экономики, а это значит, что прибыли корпораций не находятся в зоне риска. В лидерах роста в пятницу выступили секторы металлов и добычи, а также финансов, слабее выглядел сектор химии и нефтехимии. Раллировала "Распадская" на новостях о том, что основной акционер Evraz решил разделить свой бизнес на угольный и металлургический. Консолидация угольных активов будет происходить на базе "Распадской".

Санкционные риски временно приостановили свое влияние на рубль, поскольку ожидания "драконовских" санкций США не оправдались. В потенциале США продолжат оказывать давление на Россию, но это, скорее всего, случится через некоторое время. Пока на рубль будут работать фундаментальные факторы положительного счета текущих операций, относительно привлекательная доходность ОФЗ, дорогая нефть и наступающий налоговый период. Вполне вероятно, что на горизонте недели рубль сможет вернуться в диапазон 73-75 руб./$1. Впрочем, некоторая нервозная реакция все еще способна проявиться на фоне ответных шагов Москвы по американским санкциям. Однако ответные меры уже закладываются при ожиданиях действий первой стороны. Соответственно, они не должны спровоцировать резкое ухудшение настроений на рынке, считает аналитик.

Нефть завершает неделю ростом на волне позитивных прогнозов, несмотря на давление негативных новостей по пандемии (в Индии ежедневные рекорды заболеваемости, растет заболеваемость в Японии). Эти тревожные сигналы перекрыли другие позитивные события -ОПЕК и МЭА улучшили ожидания роста спроса в текущем году. Экономика КНР показала сильное восстановление в I квартале, в крупнейших банках США ждут продолжения роста котировок нефти даже на фоне увеличения производства в ОПЕК+. В III квартале Goldman Sachs допускает стоимость бочки Brent на уровне $80.

После весьма сложного февраля с его арктическим штормом на американском рынке строительства наблюдается оживление. Доходность по 10-летним UST находится ниже 1,6%. Американский рынок продолжает переваривать корпоративные отчеты, где пока негативных сюрпризов почти нет. Российский рынок пользуется геополитическим затишьем для роста и претендует на обновление исторического максимума индекса МосБиржи, но уже на следующей неделе, считает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, мировые рынки сохраняют позитивную тенденцию, чему способствует сильная статистика по экономике США, вышедшая на текущей неделе.

Для российского рынка дополнительным позитивом выступило исчезновение санкционной неопределенности, по крайней мере, на краткосрочном горизонте. Учитывая, что новые санкции США оказались не столь жесткими, как многие опасались, это приводит к сокращению геополитического дисконта в рублевых активах, способствуя их росту.

Для рубля сыграл роль фактор пятницы, когда многие инвесторы предпочитают уходить на выходные в инвалюте из-за опасений реализации в этот период каких-либо рисков. Если этого не произойдет, то уже в понедельник рубль может ускорить рост даже при нейтральном внешнем фоне, считает эксперт.

Позитивные данные по экономикам крупных потребителей нефти увеличивают шансы на быстрое восстановление нефтяного спроса. Дополнительным драйвером роста всех сырьевых товаров выступает снижение доллара (индекс доллара DXY приблизился к месячному минимуму в районе 91,5 пункта). Высокий спрос на рисковые активы провоцирует выход из защитных инструментов, одним из которых является доллар, отмечает Бабин.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на этой неделе ситуация для "быков" сложилась удачной. Новые антироссийские санкции США оказались минимально страшными, произошло ощутимое снижение геополитической напряженности. Президент США намерен встретиться с президентом России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует военного решения проблемы Донбасса, назвав текущую обстановку "контролируемой". Министр обороны РФ Сергей Шойгу на этой неделе анонсировал скорый отвод российской армии от границы с Украиной. Инвесторы рады тому, что можно забыть о геополитической напряженности и сосредоточиться на экономических вопросах. В частности, на отчетности компаний из США и дивидендных стратегиях.

Рубль укрепляется. Однако поскольку второй и третий квартал - не самое удачное время с точки зрения платежного баланса, то "чудес крепости" от рубля вряд ли стоит ожидать. Ситуация усугубляется тем, что в последнее время Россия потеряла часть внешних рынков для сбыта нефти. Экспорт российской нефти в первом квартале 2021 года сократился на 22% в годовом выражении. Сложно представить, что в такой ситуации произойдет сильное укрепление рубля. Спрос на российскую нефть марки Urals уменьшился, выручка уменьшилась. Вопрос укрепления рубля до 72,5-73,5 руб./$1 - это вопрос IV квартала, если не будет очередного обострения на фронте геополитики, считает Верников.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), введенные антироссийские санкции можно охарактеризовать как довольно мягкие, так как они не ограничивают действия нерезидентов на вторичном рынке и со старыми выпусками ОФЗ. Более того, во многом цены на российские активы уже включали в себя санкции против госдолга, и снижение неопределенности стало позитивным. Заявления Байдена о том, что настало время для деэскалации российско-американских отношений, поддерживают оптимизм инвесторов. Однако пока говорить о полном уходе санкционной премии не приходится, геополитика продолжает оставаться основным фактором для российского рынка. Сейчас в центре внимания будет находиться развитие ситуации в Украине, и новости оттуда во многом определят движение российских активов в ближайшее время. Ожидается постепенный возврат рубля к 74-75 руб./$1, а ухудшение ситуации может резко вернуть курс к 76 руб./$1 и выше, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В США в четверг индексы акций выросли на 0,9-1,3% и обновили максимумы, при этом Dow Jones (+0,9%) впервые в истории закрылся выше отметки 34000 пунктов благодаря сильной отчетности компаний и оптимистичным статистическим данным по заявкам по безработице, розничным продажам за март (+9,8% при прогнозах +5,9%) и производственной активности Нью-Йорка (Empire Manufacturing в апреле вырос до 26,3 пункта - максимума с октября 2017 года - при прогнозах роста до 19,5 пункта с мартовских 17,4 пункта).

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,5-1,3%) и США (индекс S&P 500 растет на 0,1%).

Китайский ВВП в I квартале 2021 года вырос на рекордные 18,3% в годовом выражении после роста на 6,5% в IV квартале. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост китайского ВВП в первом квартале на 19,2%, респонденты Trading Economics - на 19%.

В январе-марте 2020 года - на пике пандемии в КНР - экономика страны рухнула на 6,8%, что стало рекордным падением. Подъем в первом квартале текущего года был самым существенным с начала отслеживания этих данных в 1992 году и превысил предыдущий рекорд - 15,3%, зафиксированный в первом квартале 1993 года.

Потребительские цены в еврозоне в марте 2021 года увеличились на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Относительно предыдущего месяца потребительские цены в регионе повысились на 0,9%. Показатели совпали с предварительными оценками и ожиданиями аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Число новостроек в США в марте выросло на 19,4% (до 1,739 млн - максимума с июня 2006 года). Средний прогноз аналитиков предполагал менее значительный рост - на 11,2% с объявленного ранее февральского уровня, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали скачка на 14%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в апреле поднялся до 86,5 пункта при прогнозах роста до 89,6 пункта с мартовских 84,9 пункта, сообщил Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу умеренно просели после роста, подогретого оптимизмом в отношении перспектив спроса на энергоносители; цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $0,16 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $66,76 за баррель (-0,3% и +0,5% в четверг), майская цена WTI - $63,13 за баррель (-0,5% и +0,5% накануне).

Ранее на этой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. Сокращение запасов было зафиксировано третью неделю подряд. Аналитики S&P Global Platts прогнозировали уменьшение запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+13,4%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+9%), акции En+ (MOEX: ENPG) (+5,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,2% и +5% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,7%), банка "Санкт-Петербург" (+3,6%), ГДР "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2,6%).

Подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-5,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-1,9% и -3,2% "префы").

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (+0,04%) направило миноритарным акционерам ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+0,2%, до 311,5 рубля) обязательное предложение о приобретении ценных бумаг по цене 318,26 руб. за акцию, говорится в сообщении ТМК. Срок принятия обязательного предложения составляет 70 дней с момента его получения, то есть по 25 июня 2021 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,07 млрд рублей (из них 17,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,47 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 8,23 млрд рублей - на акции "Норникеля").