.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Производитель меди Freeport-McMoRan может выиграть от выборов в Перу - Sber CIB
.
16 апреля 2021 года 18:57
Производитель меди Freeport-McMoRan может выиграть от выборов в Перу - Sber CIB
Ведущий производитель меди в мире Freeport-McMoRan Inc. может выиграть от выборов в Перу, говорится в комментарии Sber CIB. Эксперты напоминают, что в Перу, стране, занимающей второе место в мире по производству меди, проходят президентские выборы. Во второй тур, который пройдёт в июне, вышел школьный учитель Педро Кастильо - он хочет поднять налоги для производителей меди и национализировать их. Если это произойдёт, то мировые цены на медь будут расти. Вне зависимости от исхода выборов аналитики Sber CIB ждут роста цен на медь во втором квартале этого года до $9500 за тонну (сейчас - $9300 за тонну). Аналитики Sber CIB указывают, что на Московской бирже инвесторам доступны бумаги одного из ведущих производителей меди в мире - Freeport-McMoRan. Доказанные и вероятные запасы меди у компании составляют 51,2 млн тонн, что при нынешних ценах эквивалентно $0,5 трлн. "Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает рост акций Freeport-McMoRan Inc. на 4,4% в течение года. Потенциал небольшой из-за стремительного роста в последнее время - бумаги поднялись в цене на 600% с марта прошлого года, и аналитики не успевают пересматривать прогнозы. Тем не менее 17 из 21 опрошенных Bloomberg аналитиков поддерживают оценку "Покупать" акции компании и повышают потенциал роста ее цены в течение года", - отмечают эксперты Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-FREEPORT-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
16 апреля 2021 года 19:47
Рубль вечером продолжает подрастать к доллару и евро на фоне позитивных настроений на внешних рынках
Москва. 16 апреля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения аппетита глобальных инвесторов к риску и снижения напряженности на внутреннем валютном рынке после введения в действие новых антироссийских санкций со стороны США, оказавшихся по факту не очень жесткими. читать дальше
.16 апреля 2021 года 19:46
Рынок акций РФ на минувшей неделе вырос вслед за раллировавшей нефтью на статистике о сокращении запасов в США и повышении прогнозов по спросу на текущий год, при этом реакция на введенные США новые антироссийские санкции, затронувшие госдолг РФ, оказалась умеренно-негативной и не повлекла панических распродаж бумаг. Индекс МосБиржи на неделе поднялся к 3600 пунктам, индекс РТС - к 1500 пунктам. читать дальше
.16 апреля 2021 года 19:25
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, индекс МосБиржи обновил максимум на закрытие торгов
Москва. 16 апреля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за внешними фондовыми площадками, а также благодаря ослаблению санкционной неопределенности после введения США антироссийских рестрикций; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3600 пунктов и обновил исторический максимум на закрытие торгов, при этом лидировали в росте не входящие в расчет индексов бумаги "Распадской" на корпоративных новостях. читать дальше
.16 апреля 2021 года 18:43
Москва. 16 апреля.Котировки российских еврооблигаций заметно выросли по итогам недели на фоне снижения базовых процентных ставок, с одной стороны, и объявления относительно "мягких" антироссийских санкций со стороны США, с другой стороны. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного ценового роста отечественных бумаг по сравнению с американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries), отмечают эксперты. читать дальше
.16 апреля 2021 года 18:28
Рубль может укрепиться в 4К21 до 72,5-73,5 руб./$1, если не будет очередного обострения геополитического фактора, говорится в комментарии директора департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитала" Андрея Верникова. "Рубль в пятницу укрепляется. Поскольку II и III квартал не самое... читать дальше
.16 апреля 2021 года 18:01
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Детского мира" с прогнозной ценой на уровне 162 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Операционные результаты "Детского мира" за первый квартал 2021 года оцениваем как сильные, отмечая рост как за счет увеличения размера среднего чека, так... читать дальше
.16 апреля 2021 года 17:43
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 1823 рублей за штуку, говорится в обзоре. "Мы позитивно оцениваем финансовые и операционные результаты "Северстали" за первый квартал 2021 года. Отмечаем высокую рентабельность компании, увеличение... читать дальше
.16 апреля 2021 года 17:19
Возможно возвращение курса рубля к доллару в диапазон 73-75 руб./$1 на горизонте недели на фоне геополитического затишья, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Санкционные риски временно приостановили своё влияние на рубль, поскольку ожидания... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:53
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг Evraz с прогнозной ценой на уровне 5,75 фунта стерлингов за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Evraz принял решение о выплате промежуточных дивидендов и раскрыл дополнительную информацию относительно планов по... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:24
Акции "МТС" могут выглядеть лучше рынка на горизонте ближайших месяцев, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Рекомендованные Советом директоров "МТС" дивиденды за 2020 год оказались выше ожиданий (26,51 рубля на одну обыкновенную акцию). Исходя из практики предыдущих лет, они... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:05
Москва. 16 апреля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне усиления глобальных инвесторов к риску и на снижении напряженности участников рынка по факту введения в действие новых антироссийских санкций со стороны США, оказавшихся не очень жесткими. читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:02
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 руб. за штуку на конец 2022 года с расчетом на рост прибыли на фоне выхода энергорынка из кризиса и увеличения доходов от техприсоединений с 2022 года, говорится в комментарии инвестиционной компании. Потенциал роста... читать дальше
.16 апреля 2021 года 15:42
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Ростелекома", "М.Видео" и "ММК" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "20 апреля "Ростелеком" презентует "Стратегию 2021-2025", также на следующей неделе Совет директоров компании рассмотрит вопрос о дивидендной... читать дальше
.16 апреля 2021 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Morgan Stanley с целью $89 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $78, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Инвестиционный банк предоставит отчётность за... читать дальше
.16 апреля 2021 года 15:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целью 127,2 руб. за штуку и позитивно оценивает перспективы компании в 2021г, говорится в комментарии инвесткомпании. ""АЛРОСА" представила сильные операционные результаты за I кв. 2021г. Мы полагаем, что рекордные продажи и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.