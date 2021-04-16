Производитель меди Freeport-McMoRan может выиграть от выборов в Перу - Sber CIB

Ведущий производитель меди в мире Freeport-McMoRan Inc. может выиграть от выборов в Перу, говорится в комментарии Sber CIB.

Эксперты напоминают, что в Перу, стране, занимающей второе место в мире по производству меди, проходят президентские выборы. Во второй тур, который пройдёт в июне, вышел школьный учитель Педро Кастильо - он хочет поднять налоги для производителей меди и национализировать их. Если это произойдёт, то мировые цены на медь будут расти.

Вне зависимости от исхода выборов аналитики Sber CIB ждут роста цен на медь во втором квартале этого года до $9500 за тонну (сейчас - $9300 за тонну).

Аналитики Sber CIB указывают, что на Московской бирже инвесторам доступны бумаги одного из ведущих производителей меди в мире - Freeport-McMoRan. Доказанные и вероятные запасы меди у компании составляют 51,2 млн тонн, что при нынешних ценах эквивалентно $0,5 трлн.

"Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает рост акций Freeport-McMoRan Inc. на 4,4% в течение года. Потенциал небольшой из-за стремительного роста в последнее время - бумаги поднялись в цене на 600% с марта прошлого года, и аналитики не успевают пересматривать прогнозы. Тем не менее 17 из 21 опрошенных Bloomberg аналитиков поддерживают оценку "Покупать" акции компании и повышают потенциал роста ее цены в течение года", - отмечают эксперты Sber CIB.

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