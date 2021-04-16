.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю на фоне снижения базовых ставок и "мягких" санкций США
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в марте в РФ выросло на 1,1%
В марте рост промпроизводства в РФ составил 1,1% после падения на 3,2%, согласно пересмотренным данным, в феврале. Данные оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1%
 
Сценарий восстановления экономики РФ на сегодня является единственным - ВШЭ
Сводный опережающий индекс (СОИ) в марте 2021 г. резко вырос до плюс 11,8% с плюс 4% в феврале, указывая, что сценарий постепенного восстановления российской экономики на данный момент является единственным, говорится в периодическом обзоре...
 
Комфортная сумма сбережений - 1,3 млн руб.
Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни - в среднем семье необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, следует из опроса "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка, пишут "Известия". "Наибольший размер...
 
Регистрировать россиян на "Госуслугах" предложили с рождения
Создание учетной записи пользователей на портале госуслуг будет проводиться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы - например, при рождении ребенка или при получении паспорта. Такое нововведение предлагается проектом "Цифровой профиль...
 
16 апреля 2021 года 18:43

Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю на фоне снижения базовых ставок и "мягких" санкций США

Москва. 16 апреля.Котировки российских еврооблигаций заметно выросли по итогам недели на фоне снижения базовых процентных ставок, с одной стороны, и объявления относительно "мягких" антироссийских санкций со стороны США, с другой стороны. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного ценового роста отечественных бумаг по сравнению с американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries), отмечают эксперты.

В начале недели в секторе евробондов РФ наблюдалась некоторая стабилизация котировок после их падения в конце предыдущей недели на фоне новой волны роста геополитических рисков. Ситуация нагнеталась перед выходными, но ни в субботу, ни в воскресенье каких-либо обостряющих ситуацию событий не произошло, поэтому активность продавцов снизилась и рынок перешел к более плавной боковой динамике. Еще один достаточно важный фактор для российских облигаций - динамика US Treasuries - также носила нейтральный характер: утром наблюдалось небольшое снижение процентных ставок, а ближе к вечеру доходности американских бумаг немного подросли, но все эти колебания находились в пределах 1-2 базисных пунктов.

Во вторник на рынке отечественных евробондов доминировали умеренно негативные настроения. Причем основное давление продавцов отмечалось в первой половине дня, в то время как ближе к вечеру на рынке стали прослеживаться осторожные покупки, так как процентные ставки оказались относительно привлекательными для инвесторов. Но в целом по итогам дня котировки все же снизились. При этом ситуация на рынке базовых активов была относительно стабильной благодаря успешным аукционам по размещению новых выпусков US Treasuries.

Тенденция к ценовому росту еврооблигаций России стала формироваться в середине недели благодаря локальному снижению геополитических рисков, произошедшему после телефонного разговора между президентами США и России. Котировки выросли по всему спектру бумаг, номинированных как в долларах, так и евро, причем наибольшие темпы повышения продемонстрировали "длинные" бумаги, которые выросли в цене на 1,5-2,5 процентного пункта. Причем активность торгов также заметно возросла, что говорило о том, что повышение котировок сопровождалось реальными покупками со стороны инвесторов.

В середине дня 14 апреля на рынке стали отмечаться некоторые нотки коррекции, но после того, как были опубликованы итоги второго аукциона Минфина по размещению ОФЗ, на рынок валютных облигаций РФ вновь вернулся оптимизм. Успешные для Минфина аукционы по размещению ОФЗ внушили инвесторам дополнительную уверенность в том, что план по заимствованиям на внутреннем долговом рынке может быть выполнен в полном объеме.

В ходе телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом лидеры двух стран обсудили глобальные и региональные темы, но при этом тема санкций не затрагивалась. Байден в ходе разговора с Путиным предложил провести саммит в третьей стране, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем, отмечает Белый дом. "Президент Байден заявил, что нацелен на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США. Он предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия", - говорилось в пресс-релизе Белого дома.

Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций продолжили восходящую динамику в четверг, в то время как остальные бумаги слегка снизились в цене на фоне объявления Соединенными Штатами новых антироссийских санкций. Аналогичную динамику продемонстрировали и американские казначейские обязательства. Отечественные бумаги чувствовали себя несколько хуже, чем евробонды большинства emerging markets, доходности которых 15 апреля снизились на 3-10 базисных пунктов на фоне снижения процентных ставок "длинных" US Treasuries. Некоторое давление на российские активы оказали геополитические риски. Однако, несмотря на объявленные новые антироссийские санкции со стороны США, какой-либо паники на рынке и активных распродаж не было. Инвесторы в целом сдержано отреагировали на новые санкционные ограничения, посчитав их в целом относительно "мягкими".

Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорилось в сообщении. Кроме того, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро. Впрочем, основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок. Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.

В последний торговый день недели активность покупателей в секторе российских еврооблигаций вновь заметно возросла. Посчитав новые американские санкции не очень опасными для России, участники рынка решили в полной мере отыграть внешний позитивный фон, отмечавшийся в течение предыдущих нескольких дней, в частности, снижение базовых процентных ставок, что ранее стимулировало покупки еврооблигаций большинства emerging markets. Отечественные же бумаги, находясь в ожидании новых санкционных ограничений, не могли в полной мере отыграть этот позитив и были в числе аутсайдеров среди евробондов развивающихся стран.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,19%, до 115,66% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 10 пунктов и 16 апреля составил 182 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 3,5% - до 131,13% от номинала (их доходность снизилась на 25 пунктов - до 3,8% годовых), с погашением в 2042 году - на 3,6%, до 126,92% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 21 пункт и составил 192 базисных пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 4,2%, до 124,16% от номинала (их доходность снизилась на 27 пунктов - до 3,79% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю прибавил в цене 1,2%, подорожав до 110,71% от номинала (доходность снизилась на 22 базисных пункта - до 2,37% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,9% - до 112,59% от номинала (их доходность снизилась на 20,5 базисного пункта и составила 2,13% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,38%, до 109,22% от номинала (их спред к US Treasuries сузился за пять дней на 20 пунктов, составив 83 базисных пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка снизиться в рамках коррекции после бурного роста предыдущей недели вслед за прогнозируемым новым витком роста доходности US Treasuries, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Инвесторов настораживает наблюдаемое в последнее время ускорение заболеваемости COVID-19 в мире и введение новых ограничений в отдельных странах. Кроме того, мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками для сдерживания инфляционных процессов.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 апреля 2021 года 19:47
Рубль вечером продолжает подрастать к доллару и евро на фоне позитивных настроений на внешних рынках
Москва. 16 апреля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения аппетита глобальных инвесторов к риску и снижения напряженности на внутреннем валютном рынке после введения в действие новых антироссийских санкций со стороны США, оказавшихся по факту не очень жесткими.    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 19:46
Рынок акций РФ на неделе вырос вслед за нефтью, реакция на санкции США оказалась слабой
Рынок акций РФ на минувшей неделе вырос вслед за раллировавшей нефтью на статистике о сокращении запасов в США и повышении прогнозов по спросу на текущий год, при этом реакция на введенные США новые антироссийские санкции, затронувшие госдолг РФ, оказалась умеренно-негативной и не повлекла панических распродаж бумаг. Индекс МосБиржи на неделе поднялся к 3600 пунктам, индекс РТС - к 1500 пунктам.    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 19:25
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, индекс МосБиржи обновил максимум на закрытие торгов
Москва. 16 апреля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за внешними фондовыми площадками, а также благодаря ослаблению санкционной неопределенности после введения США антироссийских рестрикций; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3600 пунктов и обновил исторический максимум на закрытие торгов, при этом лидировали в росте не входящие в расчет индексов бумаги "Распадской" на корпоративных новостях.    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 18:57
Производитель меди Freeport-McMoRan может выиграть от выборов в Перу - Sber CIB
Ведущий производитель меди в мире Freeport-McMoRan Inc. может выиграть от выборов в Перу, говорится в комментарии Sber CIB. Эксперты напоминают, что в Перу, стране, занимающей второе место в мире по производству меди, проходят президентские выборы. Во второй тур, который пройдёт в июне, вышел...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 18:28
Рубль может укрепиться до 72,5-73,5 руб./$1 в 4К21 - "Универ Капитал"
Рубль может укрепиться в 4К21 до 72,5-73,5 руб./$1, если не будет очередного обострения геополитического фактора, говорится в комментарии директора департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитала" Андрея Верникова. "Рубль в пятницу укрепляется. Поскольку II и III квартал не самое...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 18:01
ПСБ рекомендует держать акции "Детского мира" с целью 162 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Детского мира" с прогнозной ценой на уровне 162 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Операционные результаты "Детского мира" за первый квартал 2021 года оцениваем как сильные, отмечая рост как за счет увеличения размера среднего чека, так...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 17:43
ПСБ рекомендует держать акции Северстали с целью 1823 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 1823 рублей за штуку, говорится в обзоре. "Мы позитивно оцениваем финансовые и операционные результаты "Северстали" за первый квартал 2021 года. Отмечаем высокую рентабельность компании, увеличение...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 17:19
Возможно возвращение рубля в диапазон 73-75 руб./$1 на горизонте недели - "Открытие Брокер"
Возможно возвращение курса рубля к доллару в диапазон 73-75 руб./$1 на горизонте недели на фоне геополитического затишья, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Санкционные риски временно приостановили своё влияние на рубль, поскольку ожидания...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:53
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг Evraz
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг Evraz с прогнозной ценой на уровне 5,75 фунта стерлингов за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Evraz принял решение о выплате промежуточных дивидендов и раскрыл дополнительную информацию относительно планов по...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:24
Акции "МТС" могут выглядеть лучше рынка на горизонте ближайших месяцев - BCS Express
Акции "МТС" могут выглядеть лучше рынка на горизонте ближайших месяцев, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Рекомендованные Советом директоров "МТС" дивиденды за 2020 год оказались выше ожиданий (26,51 рубля на одну обыкновенную акцию). Исходя из практики предыдущих лет, они...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:05
Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне позитивных настроений на внешних рынках
Москва. 16 апреля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне усиления глобальных инвесторов к риску и на снижении напряженности участников рынка по факту введения в действие новых антироссийских санкций со стороны США, оказавшихся не очень жесткими.    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:02
"Финам" рекомендует покупать акции "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 руб. за штуку на конец 2022 года с расчетом на рост прибыли на фоне выхода энергорынка из кризиса и увеличения доходов от техприсоединений с 2022 года, говорится в комментарии инвестиционной компании. Потенциал роста...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 15:42
Акции Ростелекома, М.Видео и ММК будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Ростелекома", "М.Видео" и "ММК" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "20 апреля "Ростелеком" презентует "Стратегию 2021-2025", также на следующей неделе Совет директоров компании рассмотрит вопрос о дивидендной...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Morgan Stanley с целью $89
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Morgan Stanley с целью $89 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $78, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Инвестиционный банк предоставит отчётность за...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 15:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА с целью 127,2 руб
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целью 127,2 руб. за штуку и позитивно оценивает перспективы компании в 2021г, говорится в комментарии инвесткомпании. ""АЛРОСА" представила сильные операционные результаты за I кв. 2021г. Мы полагаем, что рекордные продажи и...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.