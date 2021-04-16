Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю на фоне снижения базовых ставок и "мягких" санкций США

Москва. 16 апреля.Котировки российских еврооблигаций заметно выросли по итогам недели на фоне снижения базовых процентных ставок, с одной стороны, и объявления относительно "мягких" антироссийских санкций со стороны США, с другой стороны. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного ценового роста отечественных бумаг по сравнению с американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries), отмечают эксперты.

В начале недели в секторе евробондов РФ наблюдалась некоторая стабилизация котировок после их падения в конце предыдущей недели на фоне новой волны роста геополитических рисков. Ситуация нагнеталась перед выходными, но ни в субботу, ни в воскресенье каких-либо обостряющих ситуацию событий не произошло, поэтому активность продавцов снизилась и рынок перешел к более плавной боковой динамике. Еще один достаточно важный фактор для российских облигаций - динамика US Treasuries - также носила нейтральный характер: утром наблюдалось небольшое снижение процентных ставок, а ближе к вечеру доходности американских бумаг немного подросли, но все эти колебания находились в пределах 1-2 базисных пунктов.

Во вторник на рынке отечественных евробондов доминировали умеренно негативные настроения. Причем основное давление продавцов отмечалось в первой половине дня, в то время как ближе к вечеру на рынке стали прослеживаться осторожные покупки, так как процентные ставки оказались относительно привлекательными для инвесторов. Но в целом по итогам дня котировки все же снизились. При этом ситуация на рынке базовых активов была относительно стабильной благодаря успешным аукционам по размещению новых выпусков US Treasuries.

Тенденция к ценовому росту еврооблигаций России стала формироваться в середине недели благодаря локальному снижению геополитических рисков, произошедшему после телефонного разговора между президентами США и России. Котировки выросли по всему спектру бумаг, номинированных как в долларах, так и евро, причем наибольшие темпы повышения продемонстрировали "длинные" бумаги, которые выросли в цене на 1,5-2,5 процентного пункта. Причем активность торгов также заметно возросла, что говорило о том, что повышение котировок сопровождалось реальными покупками со стороны инвесторов.

В середине дня 14 апреля на рынке стали отмечаться некоторые нотки коррекции, но после того, как были опубликованы итоги второго аукциона Минфина по размещению ОФЗ, на рынок валютных облигаций РФ вновь вернулся оптимизм. Успешные для Минфина аукционы по размещению ОФЗ внушили инвесторам дополнительную уверенность в том, что план по заимствованиям на внутреннем долговом рынке может быть выполнен в полном объеме.

В ходе телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом лидеры двух стран обсудили глобальные и региональные темы, но при этом тема санкций не затрагивалась. Байден в ходе разговора с Путиным предложил провести саммит в третьей стране, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем, отмечает Белый дом. "Президент Байден заявил, что нацелен на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США. Он предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия", - говорилось в пресс-релизе Белого дома.

Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций продолжили восходящую динамику в четверг, в то время как остальные бумаги слегка снизились в цене на фоне объявления Соединенными Штатами новых антироссийских санкций. Аналогичную динамику продемонстрировали и американские казначейские обязательства. Отечественные бумаги чувствовали себя несколько хуже, чем евробонды большинства emerging markets, доходности которых 15 апреля снизились на 3-10 базисных пунктов на фоне снижения процентных ставок "длинных" US Treasuries. Некоторое давление на российские активы оказали геополитические риски. Однако, несмотря на объявленные новые антироссийские санкции со стороны США, какой-либо паники на рынке и активных распродаж не было. Инвесторы в целом сдержано отреагировали на новые санкционные ограничения, посчитав их в целом относительно "мягкими".

Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорилось в сообщении. Кроме того, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро. Впрочем, основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок. Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.

В последний торговый день недели активность покупателей в секторе российских еврооблигаций вновь заметно возросла. Посчитав новые американские санкции не очень опасными для России, участники рынка решили в полной мере отыграть внешний позитивный фон, отмечавшийся в течение предыдущих нескольких дней, в частности, снижение базовых процентных ставок, что ранее стимулировало покупки еврооблигаций большинства emerging markets. Отечественные же бумаги, находясь в ожидании новых санкционных ограничений, не могли в полной мере отыграть этот позитив и были в числе аутсайдеров среди евробондов развивающихся стран.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,19%, до 115,66% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 10 пунктов и 16 апреля составил 182 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 3,5% - до 131,13% от номинала (их доходность снизилась на 25 пунктов - до 3,8% годовых), с погашением в 2042 году - на 3,6%, до 126,92% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 21 пункт и составил 192 базисных пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 4,2%, до 124,16% от номинала (их доходность снизилась на 27 пунктов - до 3,79% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю прибавил в цене 1,2%, подорожав до 110,71% от номинала (доходность снизилась на 22 базисных пункта - до 2,37% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,9% - до 112,59% от номинала (их доходность снизилась на 20,5 базисного пункта и составила 2,13% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,38%, до 109,22% от номинала (их спред к US Treasuries сузился за пять дней на 20 пунктов, составив 83 базисных пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка снизиться в рамках коррекции после бурного роста предыдущей недели вслед за прогнозируемым новым витком роста доходности US Treasuries, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Инвесторов настораживает наблюдаемое в последнее время ускорение заболеваемости COVID-19 в мире и введение новых ограничений в отдельных странах. Кроме того, мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками для сдерживания инфляционных процессов.