Рубль может укрепиться до 72,5-73,5 руб./$1 в 4К21 - "Универ Капитал"

Рубль может укрепиться в 4К21 до 72,5-73,5 руб./$1, если не будет очередного обострения геополитического фактора, говорится в комментарии директора департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитала" Андрея Верникова.

"Рубль в пятницу укрепляется. Поскольку II и III квартал не самое удачное время с точки зрения платежного баланса, я чудес от рубля не жду, - пишет Верников. - Ситуация усугубляется тем, что в последнее время Россия потеряла часть внешних рынков для сбыта нефти. Экспорт российской нефти в I кв. 2021г сократился на 22% по сравнению с тем же периодом 2020г. Сложно представить, что в такой ситуации мы увидим сильное укрепление рубля. Спрос на российскую нефть марки Urals уменьшился, выручка уменьшилась. Я вижу на графике USD/RUB поддержку на уровне 75,2 и 74,7. Вопрос укрепления рубля до 72,5-73,5 руб./$1 - это вопрос четвертого квартала. Если не будет очередного обострения на фронте геополитики".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.