Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне позитивных настроений на внешних рынках

Москва. 16 апреля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне усиления глобальных инвесторов к риску и на снижении напряженности участников рынка по факту введения в действие новых антироссийских санкций со стороны США, оказавшихся не очень жесткими.

Курс доллара США составил 75,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,95 руб./EUR1, подешевев на 41,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41,91 копейки - до 82,67 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,4273 рубля, до 75,5535 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,7705 рубля, до 90,4602 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем умеренно повышается к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков, усилению аппетита глобальных инвесторов к риску, а также на снижении напряженности участников рынка по факту введения в действие новых антироссийских санкций со стороны США, оказавшихся не очень жесткими.

Помимо этого, снижение волатильности рублевых пар обеспечено отсутствием серьезных антироссийских угроз в речи президента США Джозефа Байдена, посвященной политике в отношении России и с которой он выступил в Белом доме после введения санкций.

Байден заявил, что настало время для деэскалации в отношениях с Россией, США готовы конструктивно двигаться вперед по пути диалога. "Сейчас время деэскалации. Дальнейшие действия - это обдуманный диалог и дипломатический процесс. США готовы конструктивно двигаться вперед по этим направлениям", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

Он также сообщил, что в Вашингтоне и Москве в настоящее время прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе. "Я предложил, чтобы мы встретились лично (с президентом России - ИФ) этим летом в Европе, чтобы обсудить серию вопросов, с которыми сталкиваются наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность в настоящее время", - заявил он.

"Введенные накануне санкции можно охарактеризовать как довольно мягкие, так как они не ограничивают действия нерезидентов на вторичном рынке и со старыми выпусками. Более того, во многом цены на российские активы уже включали в себя санкции против госдолга, и снижение неопределенности стало позитивным для рынка. Последние заявления Джо Байдена о том, что настало время для деэскалации российско-американских отношений, поддерживают позитив на рынке. Однако пока говорить о полном уходе санкционной премии не приходится, геополитика продолжает оставаться основным фактором для российского рынка. Сейчас в центре внимания будет находиться развитие ситуации в Украине, и новости оттуда во многом определят движение российских активов в ближайшее время. Мы ожидаем постепенного возврата рубля к 74-75 руб./$1, но ухудшение ситуации может резко вернуть курс к 76 руб./$1 и выше", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"...Несмотря на позитивную реакцию рынка на введение мягкого варианта санкций, вопрос о долгосрочных намерениях США остается открытым. С одной стороны, выбор именно такого варианта может свидетельствовать об отсутствии намерений серьезно эскалировать конфронтацию с Россией, а с другой, - может являться знаком того, что введенные меры являются лишь началом в серии постепенного ужесточения. В формулировке новых санкций указано, что США "сохраняют возможность принятия дополнительных мер". Так или иначе, мы полагаем, что опасения более серьезных угроз в будущем у большой части инвесторов могут сохраниться. В этой связи мы полагаем, что премия в курсе рубля и котировках ОФЗ хоть и снизится, но останется существенной в течение продолжительного периода времени", - говорят аналитики Райффайзенбанка.

Спросу глобальных инвесторов на риск способствуют надежды на восстановление мировой экономики. Так, ВВП Китая в первом квартале 2021 года вырос рекордными темпами - на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Между тем, согласно данным, опубликованным в четверг, количество новых заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с начала пандемии, темпы повышения розничных продаж в марте были максимальными с мая прошлого года и существенно превзошли прогнозы.

В то же время, оптимизм по поводу экономического восстановления сдерживается затянувшейся борьбой с коронавирусом в ключевых странах-потребителях нефти. В Италии, Франции, Германии и ряде других европейских стран сохраняются локдауны, в то время как в Индии в четверг был зафиксирован очередной рекордный прирост случаев заражения - более чем на 217 тыс.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо повышаются, при этом с начала текущей недели они прибавили более 6%.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу увеличилась на 0,27% - до $67,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,14% - до $63,55 за баррель.

Росту нефтяных цен на этой неделе способствуют надежды на восстановление мировой экономики после пандемии и повышение прогнозов спроса Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК на 2021 год. Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшились на 3 б.п. - до 4,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 4,98% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 5,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 5,47% годовых.