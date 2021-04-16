ПСБ рекомендует держать акции "Детского мира" с целью 162 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Детского мира" с прогнозной ценой на уровне 162 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Операционные результаты "Детского мира" за первый квартал 2021 года оцениваем как сильные, отмечая рост как за счет увеличения размера среднего чека, так и их количества. Цифровой канал остается одним из ключевых драйверов роста компании. Мы сохраняем позитивные ожидания, рекомендуем держать бумаги компании, целевой уровень - 162 рубля за акцию", - пишут эксперты ПСБ.

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