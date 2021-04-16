ПСБ рекомендует держать акции Северстали с целью 1823 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 1823 рублей за штуку, говорится в обзоре.

"Мы позитивно оцениваем финансовые и операционные результаты "Северстали" за первый квартал 2021 года. Отмечаем высокую рентабельность компании, увеличение объемов продаж и низкую долговую нагрузку. Дополнительным фактором улучшения показателей считаем завершение ремонтных работ на ключевых направлениях, что позволяет компании наращивать объемы производства и снижать капитальные затраты, - пишет эксперт ПСБ Евгений Рябушкин. - Кроме того, мы отмечаем привлекательный дивидендный профиль и полагаем, что "Северсталь" в перспективе может увеличить дивидендные выплаты - в соответствии с текущей дивидендной политикой если чистый долг/EBITDA будет ниже 0,5х (в настоящее время 0,52х), размер выплаченных дивидендов может превысить 100% FCF. Мы рекомендуем "держать" акции компании, целевой уровень - 1823 рубля".

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