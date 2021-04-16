Возможно возвращение рубля в диапазон 73-75 руб./$1 на горизонте недели - "Открытие Брокер"

Возможно возвращение курса рубля к доллару в диапазон 73-75 руб./$1 на горизонте недели на фоне геополитического затишья, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Санкционные риски временно приостановили своё влияние на рубль, поскольку ожидания "драконовских" санкций не оправдались. В потенциале США продолжат оказывать давление на Россию, но это, скорее всего, случится через некоторое время. Пока на рубль будут работать фундаментальные факторы положительного счёта текущих операций, относительно привлекательная доходность ОФЗ, дорогая нефть и наступающий налоговый период. Вполне вероятно, что на горизонте недели рубль сможет вернуться в диапазон 73-75 руб./$1. Впрочем, некоторая нервозная реакция всё ещё способна проявиться на фоне ответных шагов Москвы по американским санкциям. Однако ответные меры уже закладываются при ожиданиях действий первой стороны. Соответственно, они не должны спровоцировать резкое ухудшение настроений на рынке", - пишет эксперт в своем комментарии.

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