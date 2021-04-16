Акции "МТС" могут выглядеть лучше рынка на горизонте ближайших месяцев - BCS Express

Акции "МТС" могут выглядеть лучше рынка на горизонте ближайших месяцев, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Рекомендованные Советом директоров "МТС" дивиденды за 2020 год оказались выше ожиданий (26,51 рубля на одну обыкновенную акцию). Исходя из практики предыдущих лет, они прогнозировались на уровне около 20-21 рубля на акцию. В то же время полной неожиданностью рекомендацию назвать сложно - бывший глава "МТС" Андрей Корня отмечал, что "МТС" будет рекомендовать акционерам выплатить в 2021 году дивиденды больше чем 29,5 рубля на акцию (с учетом промежуточных дивидендов), - указывает аналитик инвесткомпании. - С учетом ожидаемой высокой дивидендной доходности и при поддержке проводимого buyback бумаги могут выглядеть лучше рынка на горизонте ближайших месяцев".

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