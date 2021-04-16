"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целью 127,2 руб. за штуку и позитивно оценивает перспективы компании в 2021г, говорится в комментарии инвесткомпании.

""АЛРОСА" представила сильные операционные результаты за I кв. 2021г. Мы полагаем, что рекордные продажи и резкое сокращение запасов в течение двух кварталов подряд придадут уверенности менеджменту и на выплаты за 2-е полугодие будет направлено 100% FCFF. В таком случае дивиденд составит 11,9 руб. на акцию с доходностью к текущим котировкам 11,3%. Мы позитивно оцениваем перспективы "АЛРОСА" в 2021г и подтверждаем рекомендацию "Покупать" с целевой ценой на уровне 127,2 руб.", - пишет аналитик "Велес Капитала" Василий Сучков.

По мнению эксперта, сокращение добычи позитивно сказывается на финансовом положении компании, так как позволяет распродавать избыточные запасы и наращивать свободный денежный поток.

Также Сучков напоминает, что в апреле Совет директоров "АЛРОСА" даст рекомендацию по дивидендам за II полугодие 2020г. "Менеджмент сохраняет крайне осторожный подход к финансовой политике после тяжелейшего для компании кризиса, однако ударные продажи в течение двух последних кварталов могут придать уверенности, что позволит направить на дивиденды не 70% FCFF (8,3 руб. на акцию), а 100% FCFF (11,9 руб. на акцию). Мы ожидаем, что в I квартале 2021г свободный денежный поток "АЛРОСА" достигнет 48 млрд руб., что обеспечит достойные дивиденды по результатам I полугодия 2021г", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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