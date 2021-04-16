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16 апреля 2021 года 14:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 320 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 320 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 270 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики "Финама" отмечают, что на российский рынок обрушилось большое количество негатива со стороны запада, и это сильно повлияло как на стоимость ОФЗ, так и на курс рубля и котировки акций. На текущий момент большинство страхов уже заложены в рынок, и тем не менее риск все еще присутствует. В таких условиях акции Сбербанка, по их мнению, показывают неплохую устойчивость. К тому же, в середине мая состоится дивидендная отсечка, с доходностью чуть выше 6,5% к текущему уровню котировок. "С точки зрения теханализа бумага двигается в рамках растущего тренда и сейчас находится на локальном уровне поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 320 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 270 руб., риск на портфель составит 0.48%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,65", - указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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