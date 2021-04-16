Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4100-4200 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4100-4200 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума, продемонстрировав ускорение темпов роста. Индикатор RSI вновь оказался в зоне перекупленности (выше 70 пунктов), поэтому краткосрочный потенциал роста ограничен, вероятна консолидация на фоне фиксации прибыли. Ближайшее значимое сопротивление располагается на уроне 4200 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев.

Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют положительную динамику. Европейские рынки находятся в зеленой зоне, фьючерсы на S&P 500 торгуются около нулевых отметок, большинство площадок АТР в плюсе. По мнению эксперта, рост рынков продолжается на фоне ожиданий сильной отчетности компаний за I кв. 2021г и восстановления экономики США благодаря успешному ходу прививочной кампании и, как следствие, снятию карантинных ограничений на горизонте нескольких месяцев.

"Котировки также поддержала сильная макростатистика, - указывает Пигарев. - Количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 576 тыс. (при консенсусе - 700 тыс.) по сравнению с 769 тыс. неделей ранее. Розничные продажи выросли на 9,8% м/м, тогда как прогноз предполагал увеличение на 5,8%".

Также аналитик напоминает, что в пятницу будут опубликованы данные по строительству новых домов в США в марте. Ожидается, что показатель вырастет до 1620 тыс. зданий по сравнению с 1421 тыс. месяцем ранее. Мичиганский университет представит предварительные данные по индексу потребительской уверенности на апрель. Консенсус предполагает рост показателя до 89,1 пунктов с 84,9 в марте.

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