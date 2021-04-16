Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75-76 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 - УБРиР

Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75-76 руб./$1 и 890-91 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Основным событием, оказавшим влияние на рынок на этой неделе, стало ужесточение санкционной риторики США применительно к России. В том числе возможное введение санкций в отношении российского госдолга: с июня нерезиденты не смогут покупать гособлигации. Так как рынок предвидел подобную ситуацию, цены на ОФЗ ненамного снизились, но почти сразу вернулись к прежнему уровню на высоких доходностях. Аналогичная ситуация произошла и с рублем. Сейчас доллар торгуется на уровне 75,48 рублей, евро - 90,34 рубля", - отмечает Зотов.

На взгляд эксперта, цены на нефть в настоящее время довольно высоки, в районе $67 за баррель Brent, таким образом негативного влияния сырьевого фактора на рубль нет. Но при этом и каких-либо предпосылок для укрепления российской валюты Зотов также не видит.

""Низкий" рубль выгоден экспортерам, и поэтому серьезных шагов для его укрепления в ближайшее время предприниматься не будет. На следующей неделе мы прогнозируем изменение курсов в диапазонах 75-76 руб./$1 и 90-91 руб./ EUR1", - прогнозирует эксперт УБРиР.

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