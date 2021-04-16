"ВТБ Капитал" рекомендует покупать длинные выпуски ОФЗ с фиксированным купоном

Аналитики "ВТБ Капитала" считают новость о сокращении Минфином программы внутренних заимствований на 2021г позитивной для длинных выпусков ОФЗ с фиксированным купоном и рекомендуют их к покупке, говорится в комментарии банка.

Минфин в четверг официально объявил о сокращении программы внутренних заимствований на 2021г на 875 млрд руб., до 2,8 трлн руб. В заявлении также говорится, что "в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумагам со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 14 июня 2021г будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты".

"По нашим оценкам, с начала года Минфин уже привлек на внутреннем рынке 1,25 трлн руб., и для выполнения плана до конца года ему нужно привлечь еще всего лишь 1,5 трлн руб. Это примерно 50 млрд руб. в неделю, что совсем немного, если учесть, что в 1К21 средний объем размещения в неделю составил 77 млрд руб., а с начала 2К21 вырос до 238 млрд руб. Более того, мы не исключаем, что Минфин может завершить выполнение плана до 14 июня. Для этого ему понадобится продавать ОФЗ на 190 млрд руб. в неделю, а это меньше, чем он привлек всего лишь на одном из двух аукционов в эту среду. Мы считаем данную новость позитивной для ОФЗ в среднесрочной перспективе и подтверждаем нашу рекомендацию "Покупать" по длинным выпускам с фиксированным купоном", - отмечают эксперты "ВТБ Капитала".

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