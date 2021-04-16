Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, лидируют металлурги во главе с Северсталью

Москва. 16 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $67 за баррель), а также на фоне снижения санкционной неопределенности со стороны США в отношении России; лидируют в росте бумаги металлургов во главе с подогретыми новостями о дивидендах бумагами "Северстали".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3573,37 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1489 пункта (+1%); динамика цен blue chips на "Мосбирже" смешанная в пределах 2,8%.

Доллар упал до 75,62 рубля (-0,71 рубля), доходность 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 1,589% годовых (+3,8%).

Подорожали акции "Северстали" (+2,8%, до 1710,8 рубля), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2021 года в размере 46,77 руб. на акцию, сообщила компания. Акционеры "Северстали" рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом собрании 21 мая, датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано установить 1 июня. За IV квартал рекомендации по дивидендам составляли 36,27 руб. на акцию.

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный: большинство азиатских рынков в "плюсе", нефть дорожает, промышленные металлы демонстрируют слабую волатильность. Рост китайского ВВП в I квартале оказался слабее ожиданий, но в годовом выражении экономика показала мощное восстановление на 18,3%. Объявленные меры США против РФ оказались меньше предшествующего страха и не затрагивают традиционные отрасли российской экономики.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, введение санкций США к РФ сформировало предпосылки для роста российских акций.

Санкции оказались не столь болезненными и страшными. Наиболее негативен запрет на покупку российского госдолга американскими инвесторами, но это ограничение касается лишь первичного приобретения, на вторичном рынке бумаги по-прежнему можно покупать, да и уже имеющиеся бумаги продавать никто не заставляет. Судя по выступлению президента США Байдена, в ближайшее время новых санкций не планируется. Более того, сложилось впечатление, что Штаты не будут призывать другие государства присоединиться к данным мерам.

Поэтому ничего серьезного для рынка акций не случилось, санкционные риски теперь уходят с повестки дня, и нужно этот фактор начать отыгрывать ростом котировок, к тому же нет необходимости сокращать "лонги" перед выходными.

Сохраняется позитивный взгляд на акции Сбербанка (285 рублей), как одни из самых фундаментально сильных бумаг, которым помогает временное укрепление рубля. Ожидается рост бумаг Сбербанка выше 300 рублей за штуку.

Нефть сумела без особых поводов закрепиться выше сопротивления $65 за баррель Brent и теперь вполне может "пощупать" на прочность отметку $70 за баррель. Поэтому хорошие шансы повысить капитализацию у нефтяных компаний, особенно у "Газпром нефти", которая отстает в росте за последние месяцы от "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

Внимательнее стоит быть с черными металлургами - укрепление рубля может спровоцировать небольшую коррекцию в них за счет фиксации спекулятивной прибыли. Среднесрочно бумаги стоит не только держать, но и докупать на просадках. Последнее утверждение верно и для "Норильского никеля" - в пятницу бумаги ГМК поддерживает рост мировых цен на никель и платину, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть завершает очередную неделю на весьма оптимистичной ноте и в пятницу получает поддержку от сильных данных по китайской экономике. Помешать покупкам в течение дня, однако, может укрепление доллара и близость важных технических значений.

Индексы МосБиржи и РТС вполне могут пытаться развить повышение и устремиться ближе к 3600 и 1500 пунктам. Технические индикаторы в целом не препятствуют сценарию развития роста. Ориентир по индексу МосБиржи на день - 3520-3620 пунктов, считает аналитик.

Управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова отмечает, что поддержку росту нефти добавила статистика по Китаю: ВВП КНР в I квартале вырос на 18,3%. Однако эти данные - следствие низкой базы, год назад в этот период Китай переживал эпидемию коронавируса. Очевидно, что темпы роста экономики в следующих кварталах будут хуже. "Мы продолжаем оценивать текущий рост в нефти как избыточный и ждем разворота к более фундаментально оправданным значениям после исчерпания позитивных настроений инвесторов. Сегодня ждем удержания котировок Brent в зоне $67-68 за баррель", - отмечает эксперт.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,9-1,3% и обновили максимумы, при этом Dow Jones (+0,9%) впервые в истории закрылся выше отметки 34000 пунктов благодаря сильной отчетности компаний и оптимистичным статистическим данным.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 576 тыс., тогда как ожидалось 700 тыс. Розничные продажи в США в марте подскочили на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем на 5,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи снизились на 2,7%, а не на 3%, как было объявлено ранее.

Кроме того, индекс деловой активности Филадельфии в апреле снизился до 50,2 пункта при прогнозах падения до 41,5 пункта с мартовских 51,8 пункта. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до 26,3 пункта (максимум с октября 2017 года) при прогнозах роста до 19,5 пункта с мартовских 17,4 пункта.

Между тем промпроизводство в США в марте выросло на 1,4% при прогнозах роста на 2,8%.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,5%) и слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

В пятницу ожидается встреча в Вашингтоне президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. Стороны обсудят пандемию COVID-19, вопросы региональной безопасности, климатический кризис, технологическую политику, ситуацию с КНДР и отношения с Китаем, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

Китайский ВВП в I квартале 2021 года вырос на рекордные 18,3% в годовом выражении после роста на 6,5% в IV квартале. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост китайского ВВП в первом квартале на 19,2%, респонденты Trading Economics - на 19%.

В январе-марте 2020 года - на пике пандемии в КНР - экономика страны рухнула на 6,8%, что стало рекордным падением. Подъем в первом квартале текущего года был самым существенным с начала отслеживания этих данных в 1992 году и превысил предыдущий рекорд - 15,3%, зафиксированный в первом квартале 1993 года.

На нефтяном рынке цены в пятницу продолжают попытки роста на фоне оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители; цена нефти Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $67,14 за баррель (+0,3% и +0,5% в четверг), майская цена WTI - $63,62 за баррель (+0,3% и +0,5% накануне).

Ранее на этой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. Сокращение запасов было зафиксировано третью неделю подряд. Аналитики S&P Global Platts прогнозировали уменьшение запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+9,9%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+7%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+5,1%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+3,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3% и +2,8% "префы"), En+ (MOEX: ENPG) (+2,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (-2,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,9 млрд рублей (из них 4,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,24 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 2,03 млрд рублей - на акции "Норникеля").