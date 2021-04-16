Котировки акций Сбербанка и Роснефти продолжат рост в пятницу - "Алор Брокер"

Котировки акций Сбербанка и "Роснефти" продолжат рост в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Позитивно смотрим на Сбербанк, одну из самых фундаментально сильных бумаг, которой к тому же сейчас будет помогать временное укрепление рубля. Ждем роста котировок акций Сбербанка выше 300 рублей, - пишет Антонов в своем комментарии. - Также мы уже неоднократно говорили о недооцененности и локальной перепроданности акций "Роснефти". В о второй половине торгов четверга бумага наметила разворот, по итогам суток сумев закрыться в 0,75-процентном плюсе. В пятницу есть все предпосылки для продолжения ее роста".

Хорошие шансы повысить капитализацию есть, по мнению эксперта инвесткомпании, и у других нефтяных компаний, особенно у "Газпром нефти", которая отстает в росте за последние месяцы и от "Роснефти", и от "ЛУКОЙЛа".

Антонов предупреждает, что внимательнее стоит быть с акциями черных металлургов - укрепление рубля может спровоцировать небольшую коррекцию в них за счет фиксации спекулятивной прибыли. При этом среднесрочно бумаги стоит не только держать, но и докупать на просадках, полагает аналитик "Алор Брокер". Последнее утверждение верно и для бумаг "Норильского никеля" - в пятницу их поддержит рост мировых цен на никель и платину.

Стоит держать в портфелях и акции золотодобытчиков, отмечает Антонов.

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