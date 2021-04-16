Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с целью 127 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"СКФ может выплатить дивиденды за 2020г в размере 6,67 руб. /акцию. Общая сумма дивидендов, в случае их утверждения, составит 15,841 млрд руб. Таким образом, компания выплатит около 84% от чистой прибыли по МСФО за 2020г в рублях. Выплата дивидендов будет максимальной для компании за последние 5 лет. Высокий уровень дивидендов объясняется увеличением чистой прибыли на 18% г/г в 2020г за счет валютной переоценки выручки. Дивидендная доходность может составить 7,3%. Мы позитивно оцениваем перспективы компании и рекомендуем "покупать", целевой уровень - 127 руб. за акцию", - отмечают аналитики ПСБ.

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