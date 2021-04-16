10-летние ОФЗ с доходностью выше 7,00% интересны для покупки - ПСБ

10-летние ОФЗ с доходностью выше 7,00% годовых интересны инвесторам для покупки, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Ослабление геополитических рисков в ближайшие дни может способствовать восстановлению цен рублевых облигаций. Спрос на российские облигации также поддержат дорогая нефть и снижение доходности облигаций на глобальном рынке. За неделю доходность UST-10 снизилась до 1,58% (-8 б.п.). Мы считаем 10-летние ОФЗ с доходностью выше 7,00% годовых интересными для покупки", - отмечает эксперт в комментарии ПСБ.

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