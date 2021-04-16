Снижение санкционных рисков и высокая цена нефти поддержат рубль в пятницу - ПСБ

Снижение санкционных рисков и высокая цена на нефть будут поддерживать национальную валюту в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рубль укрепляется к основным мировым валютам в пятницу утром, отыграв большую часть потерь четверга, что привело к возвращению пары доллар/рубль в район 76 руб./$1. В дальнейшем ожидаем попыток продолжения укрепления - снижение санкционных рисков и высокие цены на нефть будут поддерживать национальную валюту. В результате доллар в ходе торгов может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 75-77,5 руб./$1", - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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