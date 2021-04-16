Вероятен рост рынка акций РФ в пятницу утром - ПСБ

Вероятен рост российского рынка акций в начале торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Учитывая внешний фон, ожидаем в пятницу утром преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу Мосбиржи отыграть потери предыдущей сессии и сделать шаг к историческим максимумам, установленным в районе 3600 пунктов. При этом в случае сохранения позитивной внешней конъюнктуры наш рынок попытается переписать максимумы и закрепиться над верхней границей диапазона 3500-3600 пунктов. Отметим, что, учитывая хорошую ситуацию в ценах на нефть, лидером в ходе дня может выступить нефтегазовый сектор", - прогнозирует Зварич в комментарии ПСБ.

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