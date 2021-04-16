Утренние прогнозы: движение вверх

В пятницу аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Вероятен подъем индекса Мосбиржи к отметке 3600 пунктов.

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное открытие торговой сессии по индексу Мосбиржи в пятницу. Вместе с утверждением санкций уходит и фактор неопределенности, мешавший ранее устойчивому росту российского рынка акций. В последние недели ряд "голубых фишек" игнорировал позитивную динамику сырьевых товаров ввиду осторожности многих крупных участников. Сейчас этот навес опасений снят как минимум на некоторое время. Появляется благоприятный фон для начала локальной волны роста".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3575-3590 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3570, 3550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3600, 3620 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утренний рост стоимости фьючерсов на нефть. В течение дня не исключено его дальнейшее повышение в район 3600-3620 пунктов".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, ожидаем в пятницу утром преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу Мосбиржи отыграть потери предыдущей сессии и сделать шаг к историческим максимумам, установленным в районе 3600 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России в пятницу слабо позитивный. Ждём рост рынка акций".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Введение санкций сформировало предпосылки для роста российских акций в пятницу".