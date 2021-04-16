Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне как противоречивых внешних сигналов, так и локальной "санкционной передышки" после объявления накануне нового пакета санкций со стороны США, полагают эксперты.

Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении. Кроме того, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций.

Фондовые индексы США достигли рекордных уровней в четверг, при этом Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 34000 пунктов благодаря сильной отчетности компаний и оптимистичным статистическим данным. Розничные продажи в США в марте подскочили на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с мая прошлого года, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали менее существенный рост - на 5,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи снизились на 2,7%, а не на 3%, как было объявлено ранее.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 193 тыс. - до 576 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 769 тыс., а не 744 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали меньшего снижения числа заявок на прошлой неделе - до 700 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном плавно повышаются на торгах в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:13 МСК поднялся на 0,47%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил всего 0,09%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК повысился на 0,12%. При этом австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:28 МСК снизился на 0,08%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет в пятницу утром порядка 0,15%.

Цены на нефть поднимаются 16 апреля утром на фоне растущего оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители. Поддержку рынку оказали сильные статданные по экономике США, опубликованные накануне. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $67,31 за баррель, что на 0,55% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,5% - до $66,94 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $63,8 за баррель, что на 0,54% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,5% - до $63,46 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,685 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,124 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение на фоне возросших санкционных рисков.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 апреля снизился на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,1%, опустившись до 716,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "АФК Система-1Р-15" (-0,75%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,45%) и "Роснефть-001Р-02" (-0,37%), а в лидерах повышения - облигации "Транснефть-001P-10" (+0,38%), "Магнит БО-002P-01" (+0,31%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "ЭР-Телеком Холдинг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-05 объемом 7 млрд рублей на уровне 8,4% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,67% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 15 апреля. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с 5 до 7 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 19 апреля.

ХК "Новотранс" установила ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей в диапазоне 9,00-9,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 9,31-9,58% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация выпуска в результате составит примерно 3,5 года. Сбор заявок на выпуск пройдет 20 апреля. Техразмещение запланировано на 22 апреля.

ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ Финанс") планирует 20 апреля провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 175-200 базисных пунктов к сопоставимым ОФЗ. Срок обращения бумаг пока не назван, срок до оферты - 2 года. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") планирует 20 апреля собирать заявки на ипотечные облигации серии БО-001P-07 объемом 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ". Ожидаемая дюрация - 2,3 года, ориентир ставки 1-го купона - премия около 135 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации. Ожидаемый срок обращения выпуска - 6,5 года. Официально облигации гасятся в июне 2049 года. Техразмещение запланировано на 22 апреля. Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 25-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 6,79% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона бумаг обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 23-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 4,7% годовых. Десятилетние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%). Ставка текущего купона - 4,45% годовых.

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 7,75% годовых. Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Ставка текущего купона составляет 7,5% годовых. Ставка 6-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 3,25%.

Тинькофф банк установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-01R в размере 6,7% годовых. Банк в апреле 2017 разместил 5-летние облигации 001Р-01R на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001Р Тинькофф банка объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - также 10 лет.

"ОВК финанс" 30 апреля проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии. Собрание пройдет в форме заочного голосования. На голосование будут вынесены вопросы об избрании представителя владельцев облигаций, о предоставлении представителю владельцев облигаций права самостоятельно принять решение о согласии на внесение "ОВК Финанс" изменений в решение о выпуске и об отказе от права на досрочное погашение облигаций. Это не первая реструктуризация обязательств компании. В феврале владельцы облигаций серии БО-01 согласились на внесение изменений в решение о выпуске бондов объемом 11,25 млрд рублей, исходя из которых купонные выплаты 16-21-го купонов переносятся на июнь 2022 года, а ставка по купонам понизится. Компания должна была выплатить 16-й купон 9 марта 2021 года по ставке 9,55% годовых. Согласно новым условиям, выплаты по квартальным купонам переносятся на 7 июня 2022 года и будут выплачены одновременно. Причем ставка 16-го купона сохранится на прежнем уровне, а ставка 17-21-го купонов составит 75% от ключевой ставки Банка России.