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16 апреля 2021 года 08:45

Изменения рубля на старте торгов незначительные после волатильных торгов накануне на фоне объявления новых санкций

Москва. 16 апреля. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в пятницу утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине после волатильных торгов накануне, что было связано с объявлением новых антироссийских санкций со стороны США; при этом внешний фон для нацвалюты в начале торгов 16 апреля складывается противоречивым.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,35-76,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,4 руб./$1 (+7,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом составил 91,36 руб./EUR1 (без изменений к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 4 коп. к уровню закрытия 15 апреля, до 83,13 рубля.

Доллар при этом оказался на 58,08 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 87,07 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 16 апреля связаны как с противоречивой ситуацией на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, так и с локальной передышкой после объявления накануне нового пакета санкций со стороны США. При этом нацвалюта, заметно упавшая в начале торгов четверга в ожидании новых санкций, после официального объявления Минфином США санкционных ограничений перешла к росту и к концу дня отыграла большую часть утренних потерь. Таким образом, уже не в первый раз повторилась ситуация, когда ожидания санкций были более болезненными для курса рубля, чем сами санкции.

Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении. Кроме того, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $66,95 за баррель, что всего на 0,01% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $63,46 за баррель, что соответствовало уровню на закрытие рынка 15 апреля.

При этом фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в пятницу утром смешанную динамику; японский Nikkei 225 прибавляет 0,1%, в то время как китайский CSI 300 теряет 0,01%. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 плавно снижается 16 апреля утром (-0,16%) после уверенного роста накануне.

Фондовые индексы США достигли рекордных уровней в четверг, при этом Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 34000 пунктов благодаря сильной отчетности компаний и оптимистичным статистическим данным. Розничные продажи в США в марте подскочили на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с мая прошлого года, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали менее существенный рост - на 5,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи снизились на 2,7%, а не на 3%, как было объявлено ранее.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 193 тыс. - до 576 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 769 тыс., а не 744 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали меньшего снижения числа заявок на прошлой неделе - до 700 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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