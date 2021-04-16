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16 апреля 2021 года 09:34

Индекс Dow Jones впервые превысил 34000 пунктов

Фондовые индексы США достигли рекордных уровней в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном умеренно повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Фондовые индексы США достигли рекордных уровней в четверг, при этом Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 34000 пунктов благодаря сильной отчетности компаний и оптимистичным статистическим данным.

Розничные продажи в США в марте подскочили на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с мая прошлого года, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали менее существенный рост - на 5,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи снизились на 2,7%, а не на 3%, как было объявлено ранее.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 193 тыс. - до 576 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 769 тыс., а не 744 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали меньшего снижения числа заявок на прошлой неделе - до 700 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Объем промышленного производства в США в марте вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в докладе Федеральной резервной системы (ФРС) США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 2,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в феврале промпроизводство в США сократилось на 2,6%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос на 8,9 пункта, превысив прогнозы рынка. Значение индикатора составило 26,3 пункта по сравнению с 17,4 пункта в марте, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Это максимальный уровень с октября 2017 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем показателя до 19,5 пункта.

Экономическая активность в США ускорилась умеренными (moderate) темпами с конца февраля по начало апреля, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В частности, выросли потребительские расходы. Данные о сфере туризма стали более позитивными, чему способствовал рост спроса на отдых и путешествия в период весенних каникул, ослабление связанных с пандемией COVID-19 ограничений, расширение масштабов вакцинации и недавние стимулирующие выплаты населению.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что американский ЦБ начнет сокращать объем программы выкупа активов задолго до того, как приступит к повышению процентных ставок.

"Мы сократим покупку активов, когда добьемся существенного прогресса в достижении наших целей по сравнению с прошлым декабрем, когда мы анонсировали эту цель, - сказал Пауэлл в ходе онлайн-мероприятия, организованного Экономическим клубом Вашингтона. - По всей вероятности, это произойдет раньше, намного раньше, чем мы подумаем о повышении процентных ставок".

Котировки акций Bank of America Corp. (SPB: BAC) снизились в четверг на 2,9%. BofA, один из крупнейших банков США, в первом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль вдвое и объявил о программе выкупа собственных акций объемом $25 млрд.

Акции Citigroup Inc. (SPB: C) подешевели на 0,5%. Американский банк в первом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль примерно в три раза, при этом показатель оказался выше прогноза и достиг рекорда.

Цена бумаг BlackRock (SPB: BLK) Inc. выросла на 2,1%. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2021 года на 49% благодаря подъему глобальных рынков на фоне восстановления мировой экономики после вызванного пандемией коронавируса кризиса.

Бумаги PepsiCo Inc. (SPB: PEP) прибавили в цене 0,1%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков в первом квартале 2021 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, при этом результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. увеличилась на 3,8%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования зафиксировала лучшие, чем ожидалось, финпоказатели за первый квартал и повысила годовой прогноз, подтолкнув акции к рекордным значениям.

Капитализация Delta Air Lines (SPB: DAL) сократилась на 2,8%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний зафиксировала более значительный, чем ожидалось, убыток в первом квартале 2021 года, однако выручка превзошла прогнозы.

Акции Thermo Fisher Scientific (SPB: TMO) Inc. подорожали на 3,4%. Американская компания, предлагающая услуги для медицинских, биологических и других лабораторий, договорилась о приобретении фармацевтической PPD Inc. за $17,4 млрд. Цена бумаг PPD подскочила на 6,5%.

Котировки бумаг Oracle Corp. (SPB: ORCL) поднялись на 1,9%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения собирается построить кампус в Нэшвилле, штат Теннесси, и создать там 8,5 тыс. рабочих мест к 2031 году, заявил мэр города Джон Купер.

Бумаги Dell Technologies Inc. подскочили на 6,7%. Американская технологическая компаний планирует выделить в отдельную компанию свою долю в разработчике технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры VMWare Inc. (SPB: VMW), стоимость которой оценивается в $52 млрд.

Рыночная стоимость Costco Wholesale (SPB: COST) Corp. повысилась на 1,6%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов увеличил дивиденды почти на 13%, теперь их размер будет составлять $0,79 на акцию против $0,7 ранее.

Акции американского производителя беспилотных грузовиков TuSimple Holdings Inc. не изменились в цене по итогам дебютных торгов после IPO. Торги акциями TuSimple в четверг открылись на уровне $40,25, что всего на 0,6% выше цены IPO. В ходе сессии стоимость бумаг опускалась ниже $33, а на закрытие рынка составила $40, что соответствует цене размещения.

Котировки акций Coinbase Global Inc. снизились на 1,7% в четверг, на следующий день после того, как оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи вышел на открытый рынок за счет прямого листинга.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 305,1 пункта (0,9%) и составил 34035,99 пункта, установив новый рекорд закрытия.

Standard & Poor's 500 вырос на 45,76 пункта (1,11%) - до 4170,42 пункта, также достигнув нового рекорда.

Nasdaq Composite прибавил 180,92 пункта (1,31%) и составил 14038,76 пункта, впервые с февраля преодолев отметку в 14000 пунктов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном умеренно повышаются на торгах в пятницу.

По словам экономистов ING, в центре внимания рынков - встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой, статданные из Китая, а также новости, касающиеся пандемии коронавируса.

В ходе первой личной встречи, которая пройдет в пятницу в Вашингтоне, Байден и Суга обсудят пандемию COVID-19, вопросы региональной безопасности, климатический кризис, технологическую политику, ситуацию с КНДР и отношения с Китаем, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

Отмечается, что большая часть дискуссии, вероятно, будет сосредоточена на внешней политике и роли Китая в регионе. Оба лидера также сосредоточат свое внимание на Северной Корее.

Китайский ВВП в первом квартале 2021 года вырос рекордными темпами - на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года на фоне увеличения внутреннего и глобального спроса, строгого контроля над распространением коронавируса, а также мер поддержки экономики, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Темпы экономического подъема ускорились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 6,5%. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост китайского ВВП в первом квартале на 19,2%, респонденты Trading Economics - на 19%.

Объем ВВП Китая в январе-марте увеличился лишь на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, что хуже динамики октября-декабря, когда рост в поквартальном выражении составил 2,6%.

В марте объем промышленного производства в Китае повысился на 14,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года при ожидавшемся экспертами повышении на 17,2%. В январе-феврале промпроизводство выросло на 35,1%.

Розничные продажи в КНР в марте взлетели на 34,2%, превысив ожидавшийся аналитиками подъем на 28%. Повышение розничных продаж отмечено по итогам восьмого месяца подряд и является самым значительным с января 1995 года. В январе-марте розничные продажи в Китае увеличились на 33,8%.

Безработица в Китае в прошлом месяце понизилась до 5,3% с 5,5% в феврале.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:01 МСК поднялся на 0,12%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Toho Co. (+4,2%), Marui Group Co. (+3,3%) и Inpex Corp. (+3,1%).

При этом рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. растет на 0,3%, производителя чипов Advantest Corp. - на 0,5%.

Лидерами снижения выступают бумаги Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (-4,1%), SCREEN Holdings Co. (-2,9%) и Sharp Corp. (-2,9%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустилась на 0,5%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 0,5%, ритейлера Seven & I Holdings Co. - на 2,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:13 МСК вырос на 0,47%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,09%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings (+7,6%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+3,6%) и телекоммуникационной компании China Unicom (Hong Kong) (+3%).

Котировки бумаг крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. поднялись на 2,1%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,8%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,6%.

В лидерах падения оказались бумаги Alibaba Health Information Technology (-2%), производителя спортивных товаров Anta Sports Products (-1,9%) и производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-1,5%).

Акции банка HSBC Holdings дешевеют на 0,8%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 0,3%,

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК повысился на 0,12%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,4%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. дорожают на 0,9%, Kia Corp. - на 2,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:28 МСК снизился на 0,08%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 0,4% и на 1,1% соответственно.

Котировки акций австралийских банков Westpac Banking Corp. и National Australia Bank снижаются соответственно на 1% и на 0,8%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу на фоне растущего оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители.

Поддержку рынку оказали сильные статданные по экономике США, опубликованные накануне: количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах упало до минимума с начала пандемии, темпы повышения розничных продаж в марте были максимальными с мая прошлого года и существенно превзошли прогнозы.

Оптимизм в отношении перспектив спроса остается ключевым компонентом роста нефтяного рынка, отмечает аналитик Schneider Electric Роберт Фрейзер.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в пятницу составляет $67,08 за баррель, что на $0,14 (0,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,36 (0,5%) - до $66,94 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,56 за баррель, что на $0,1 (0,16%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,31 (0,5%) - до $63,46 за баррель.

"Быстрые темпы вакцинации, а также снижение опасений, связанных с пандемией, дает рынку хороший толчок для устойчивого роста", - сказал Фил Штрайбле, отвечающий за стратегию на нефтяном рынке в Blue Line Futures.

Ранее на этой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. Сокращение запасов было зафиксировано третью неделю подряд. Аналитики S&P Global Platts прогнозировали уменьшение запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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