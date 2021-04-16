.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции золотодобытчиков интересны для спекулятивных покупок - BCS Express
.
16 апреля 2021 года 09:11
Акции золотодобытчиков интересны для спекулятивных покупок - BCS Express
Акции золотодобытчиков интересны для спекулятивных покупок в настоящее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "По золоту складывается достаточно интересная картина. В случае преодоления области $1765-1770 за тройскую унцию откроется дорога для продолжения роста в сторону $1815-1830. При таком раскладе спекулятивно могут быть интересны акции золотодобытчиков (не на длинную перспективу)", - отмечает аналитик инвесткомпании. Карпунин обращает внимание, что в четверг котировки бумаг "Полюса" (+1,8%) и Polymetal (+3,1%) выглядели сильнее рынка на фоне слабого рубля и возобновления подъема цен на золото (+1,5%), которые выросли в ответ на падение доходностей по гособлигациям США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
16 апреля 2021 года 09:34
Фондовые индексы США достигли рекордных уровней в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном умеренно повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.16 апреля 2021 года 09:33
Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом роста в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Фьючерсы на нефть марки Brent по итогам четверга закрыли торги вблизи отметки $67 за баррель. Техническая картина указывает на потенциал дальнейшего роста в... читать дальше
.16 апреля 2021 года 09:23
Возможно укрепление курса рубля к доллару ближе к уровню 75 руб./$1 в пятницу, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Рубль в паре с долларом торгуется в пятницу утром на поддержке 76 руб./$1. Не исключен ее пробой с уходом в район 75 руб./$1, однако особого оптимизма... читать дальше
.16 апреля 2021 года 09:01
Вероятно нейтральное открытие торговой сессии по индексу Мосбиржи в пятницу, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Вместе с утверждением санкций уходит и фактор неопределенности, мешавший ранее устойчивому росту российского рынка акций. В последние недели ряд "голубых фишек" игнорировал... читать дальше
.16 апреля 2021 года 08:45
Изменения рубля на старте торгов незначительные после волатильных торгов накануне на фоне объявления новых санкций
Москва. 16 апреля. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в пятницу утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине после волатильных торгов накануне, что было связано с объявлением новых антироссийских санкций со стороны США; при этом внешний фон для нацвалюты в начале торгов 16 апреля складывается противоречивым. читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:45
Рубль вечером отыграл значительную часть потерь к доллару и евро на закрытии позиций после объявления новых санкций
Москва. 15 апреля. Доллар и евро растеряли подавляющую часть прироста первой половины дня и лишь немного укрепляются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль отыграл значительную часть потерь к бивалютной корзине вследствие закрытия позиций после объявления новых антироссийских санкций со стороны США, так как они уже были заложены в котировки. читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:16
Москва. 15 апреля.Рынок акций РФ в четверг просел на фоне известий о введении США новых антироссийских санкций, однако обошлось без панических распродаж - большую часть утренних потерь рынок отыграл, посчитав несущественным запрет США для своих банков участвовать лишь в первичном размещении гособлигаций РФ; выросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля. читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:09
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире, ожидаемые в пятницу, 16 апреля. Как говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - ВВП Китая в I кв. 2021г (05:00 мск); -... читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:03
Цены "длинных" евробондов РФ в четверг подросли, а остальные бумаги подешевели на фоне объявления новых антироссийских санкций
Москва. 15 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли, а остальные бумаги слегка снизились в цене на фоне объявления Соединенными Штатами новых антироссийских санкций. При этом "длинные" выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) также подросли в цене, а остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.15 апреля 2021 года 18:38
Золото может протестировать уровень $1800 за тройскую унцию в ближайшее время, говорится в комментарии"Фридом Финанс". "Цена серебра выросла к 15 апреля до максимума за более чем две недели ($25,7 за тройскую унцию) на фоне ослабления индекса доллара и позитивных глобальных экономических данных,... читать дальше
.15 апреля 2021 года 18:11
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" с прогнозной ценой 670,1 руб. за штуку и 636,6 руб. за штуку соответственно в перспективе 12 месяцев. Предполагаемый потенциал роста от текущего уровня составляет 17,4% для обыкновенных акций и 18,5% для... читать дальше
.15 апреля 2021 года 17:50
Аналитики Sber CIB рекомендуют покупать палладий с целью $2800 за тройскую унцию и стоп-приказом на уровне $2680, а также платину с целью $1200 за тройскую унцию, говорится в комментарии инвестбанка. Среди факторов роста котировок металлов эксперты Sber CIB указывают следующие: - Один из ключевых... читать дальше
.15 апреля 2021 года 17:20
Котировки акций Goldman Sachs Group сохраняют незначительный потенциал роста на горизонте года, прогнозная цена базового сценария - $371 за штуку, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков. "В рамках базового сценария целевая цена на котировки акций Goldman Sachs Group в течение года... читать дальше
.15 апреля 2021 года 16:43
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной ценой 76,4 рубля, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы ожидаем, что по итогам первого квартала 2021 года ("ММК" представит финансовые результаты 21 апреля)... читать дальше
.15 апреля 2021 года 16:13
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Татнефти" и Polymetal и убрав бумаги "Роснефти" и "Юнипро". "Мы обновили топ-10 акций России и сохраняем экспозицию в нефтегазовом секторе на фоне сохранения цен на нефть на уровне 4500 руб./баррель", -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.