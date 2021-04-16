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16 апреля 2021 года 09:01
Вероятно нейтральное открытие торгов индекса Мосбиржи в пятницу - BCS Express
Вероятно нейтральное открытие торговой сессии по индексу Мосбиржи в пятницу, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Вместе с утверждением санкций уходит и фактор неопределенности, мешавший ранее устойчивому росту российского рынка акций. В последние недели ряд "голубых фишек" игнорировал позитивную динамику сырьевых товаров ввиду осторожности многих крупных участников. Сейчас этот навес опасений снят как минимум на некоторое время. Появляется благоприятный фон для начала локальной волны роста. Не исключаю, что в течение нескольких сессий после того, как были введены санкции на госдолг, мы вдруг увидим, что индекс Мосбиржи перепишет исторические максимумы, - пишет Карпунин в комментарии инвесткомпании. - Удержание длинных позиций в акциях остается актуальным. По индексу Мосбиржи ближайший ориентир - область 3600-3620 пунктов. В случае ее пробоя цели сдвинутся в сторону 3690-3700 пунктов". По мнению аналитика BCS Express, в моменте могут быть интересны акции "Роснефти" на фоне позитивных ожиданий от проекта "Восток Ойл", а также бумаги "ЛУКОЙЛа", который намерен выплачивать весь FCF на дивиденды. Благоприятная картина, на его взгляд, складывается и в акциях "Газпрома" на фоне высоких цен на газ и перехода к выплате 50% скорректированной чистой прибыли на дивиденды уже по итогам 2020 года. Также Карпунин считает, что после незначительной коррекции может вернуться спрос в обыкновенных акциях Сбербанка с фокусом на обновление рекордных отметок и преодолением котировками уровня 300 рублей (привилегированные бумаги могут выглядеть слабее). Эксперт обращает внимание, что в краткосрочной перспективе индекс "голубых фишек" по факту свершившегося негативного события (санкции) может выглядеть сильнее, чем второй эшелон. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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