Рубль вечером отыграл значительную часть потерь к доллару и евро на закрытии позиций после объявления новых санкций

Москва. 15 апреля. Доллар и евро растеряли подавляющую часть прироста первой половины дня и лишь немного укрепляются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль отыграл значительную часть потерь к бивалютной корзине вследствие закрытия позиций после объявления новых антироссийских санкций со стороны США, так как они уже были заложены в котировки.

Курс доллара США составил 76,22 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 35,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,18 руб./EUR1, подорожав на 24,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась 30,3 копейки - до 82,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером отыграл значительную часть потерь первой половине дня и лишь немного слабеет к доллару и евро на фоне решения США принять новый пакет антироссийских санкций, так как они уже были учтены в котировках. Указ о санкциях подписал американский президент Джозеф Байден и, кроме того, он объявил о введении режима ЧС в связи со "вредоносными действиями" России и с целью "справиться с этой угрозой".

Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщает в четверг пресс-служба Белого дома. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Соединенные Штаты решили выслать из страны десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, включая тех, кого американская сторона называет представителями российской разведки.

Также США внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России. Эти компании попали в санкционный список "за операции в технологическом секторе экономики Российской Федерации". "Мы продолжим привлекать Россию к ответственности... за злонамеренные действия в киберпространстве, такие как атака на SolarWinds", - отметил Белый дом.

Кроме того, финансовым институтам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) опубликовал список вопросов и ответов, связанных с новыми антироссийскими санкциями, затрагивающими российский госдолг.

Один из вопросов - запрещает ли директива, выпущенная 15 апреля, участие американских финансовых институтов во вторичном рынке российского госдолга. Ответ на этот вопрос - отрицательный.

В самой директиве также подчеркивается, что новые санкции распространяются на участие в первичных размещениях долговых обязательств Минфина, Банка России и Фонда национального благосостояния, номинированных в рублях и иностранной валюте, а также кредитование Минфина, ЦБ и ФНБ.

"Все другие операции с ЦБ РФ, ФНБ или Минфином РФ, или операции, включающие их собственность, разрешены", - разъяснил OFAC.

Введенное ограничение на участие в первичных размещениях российского госдолга, номинированного в рублях, вступит в силу 14 июня.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могли участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро.

Минфин РФ опубликовал заявление в ответ на новые санкции США в отношении российского суверенного госдолга. Из него следует, что ведомство может взять паузу в проведении аукционов ОФЗ, чтобы обстановка на рынке стабилизировалась. Также Минфин представил техническое решение, призванное избежать вынужденных распродаж ОФЗ нерезидентами.

"В целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры", - заявил Минфин.

После 14 июня, когда новые американские санкции вступят в силу, "в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов" размещение ОФЗ будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ранее зарегистрированных облигаций.

Аукционы по размещению ОФЗ Минфин проводит по средам. Таким образом, первое размещение облигаций федерального займа, в котором не смогут принять участие банки из США, должно пройти 16 июня.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу " начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, с раннего утра рубль оказался под давлением сообщений СМИ о санкциях США на покупку нового рублевого госдолга РФ, однако российская валюта достаточно быстро пришла в себя, даже не обновив минимум с начала недели. "Запрет американским инвесторам на участие в первичных аукционах ОФЗ показался не таким страшным событием для российского рынка. Российское правительство и Минфин РФ уже "тренировались" по подобному сценарию еще с осени прошлого года, когда основные объемы на аукционах ОФЗ выкупали российские госбанки, а доля участия нерезидентов была незначительной. Так что, по сути, с середины июня текущего года (когда вступают в силу санкции США) для российского финансового рынка мало что изменится. Дополнительные санкции против ряда юридических и физических лиц, а также грозная риторика со стороны США уже не оказали никакого давления на рубль и цены ОФЗ. За час до окончания рабочего дня российская валюта все еще оставалась в заметном минусе к доллару и евро, однако сумела отыграть примерно половину утренних потерь, последовавших за сообщениями о санкциях. В свою очередь, доходности 10-летних ОФЗ отступили от максимумов в 7,35% годовых и ближе к окончанию рабочего дня пытались закрепиться уже ниже 7,20%", - подчеркивает Кравченко.

"США ввели санкции против российского госдолга. Это плохо для экономики. Но с фондового рынка сняли неопределенность, и это хорошо! Санкций было не избежать, но самый позитивный вариант - запрет на покупку новых выпусков для иностранцев. США запрещают банкам покупать российские долговые бумаги, выпускаемые после 14 июня. Никакой паники этот запрет не вызовет. Полный запрет на весь долг это был бы плохой вариант, но маловероятный. Запрет на покупку новых выпусков для нерезидентов приведет к тому, что будет две кривые с доходностью. Выше доходность будет у "старых" выпусков. Для рубля ситуация негативная, но это негатив краткосрочный", - отмечает директор департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.

"На наш взгляд, на введение санкций против рублевого госдолга России следовало бы дать жесткий ответ, заморозив выплаты по всем гособлигациям, находящихся в собственности инвесторов из США. Более того, мы ранее предлагали распространить такое решение ещё и на дивиденды по акциям российских госкомпаний, которыми владеют американские инвесторы, а также ввести запрет для инвесторов из США на приобретение ценных бумаг любых российских государственных институтов и, возможно, корпораций, связанных с государством. Это, конечно, приведет к оттоку иностранных инвесторов с российских финансовых рынков, но отток произошёл бы в любом случае из-за санкций. На фоне неопределенности мы ожидаем в ближайшие дни курс доллара на уровне 76-78 руб./$1, курс евро в интервале 91-93 руб./EUR1", - говорит заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Байден в ходе недавнего телефонного разговора предупредил российского лидера Владимира Путина о неизбежности санкций, сообщила корреспондент телеканала CNN Кейтлан Коллинз со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.

"Президент Байден сказал президенту Путину во время их телефонного разговора на этой неделе, что санкции неизбежны, говорит высокопоставленный представитель администрации, уточняя, что Кремль не ответил на приглашение США на саммит в третьей стране", - написала Коллинз в твиттере.

В телефонном разговоре во вторник, 13 апреля, Байден, как сообщалось, предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с ответом спешить не будет.

Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после того, как 15 апреля Вашингтон объявил о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России, говорится в заявлении Североатлантического совета.

"Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся нарушение, невыполнение и обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум", - говорится в документе, опубликованном в четверг в Брюсселе.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после переговоров с главами МИД и министрами обороны стран-членов НАТО вновь призвал Россию прекратить "агрессивные действия" на границе с Украиной. "Мы призываем Россию к немедленной деэскалации и к прекращению агрессивных провокаций, и к соблюдению международных обязательств", - сказал Столтенберг на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином пресс-конференции.

Блинкен тем временем сообщил, что абсолютно все члены НАТО обеспокоены действиями России на границе с Украиной, и призвал Москву к деэскалации. "Меня поразил тот факт, что на встрече Североатлантического совета абсолютно все союзники, все 30 из нас, выразили эту обеспокоенность", - сказал Блинкен. По словам госсекретаря США, все союзники призывают "Россию предпринять шаги по деэскалации" ситуации.

С 13 по 15 апреля Госсекретарь США Энтони Блинкен находился с визитом в Брюсселе вместе с госсекретарем Ллойдом Остином для обсуждения с союзниками по НАТО ряда вопросов, среди которых - наращивание военного присутствия Россией на границе с Украиной.

Ситуация на востоке Украины обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, обе стороны сообщают о погибших. Кроме того, Киев и страны Запада выражают обеспокоенность передвижениями российских войск в районе границы с Украиной.

Цены на нефть марки Brent перешли к небольшому повышению в четверг вечером, в то время как котировки WTI продолжают слегка снижаться, оставаясь вблизи максимальной отметки с середины марта, до которой они подскочили накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысилась на 0,15% - до $66,68 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,01% - до $63,15 за баррель.

Оба контракта завершили торги в среду на максимальном уровне с 17 марта, отмечает MarketWatch. Поддержку рынку оказал прогноз спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА), а также данные о запасах в США.

МЭА в среду повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. баррелей в сутки (б/с), сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. Сокращение запасов было зафиксировано третью неделю подряд. Аналитики S&P Global Platts прогнозировали сокращение запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 апреля на 1,2982 рубля, до 76,9808 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,6916 рубля, до 92,2307 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 1,167 рубля по отношению к среде и составил 76,8347 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,1127 рубля и составил 76,791 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $7 млрд 629,198 млн, из которых $1 млрд 455,237 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $6 млрд 173,961 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 1,6082 рубля, до 92,1124 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,3888 рубля и составил 91,9377 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 26,741 млн, из которых EUR324,717 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR702,024 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке (1-6 месяцев) МБК выросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшились на 2 б.п. - до 4,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 4 б.п. - до 4,97% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 2 б.п. - до 5,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 6 б.п. - 5,48% годовых.