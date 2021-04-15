Рынок акций РФ в четверг просел на новостях о санкциях США против России, но обошлось без паники

Москва. 15 апреля.Рынок акций РФ в четверг просел на фоне известий о введении США новых антироссийских санкций, однако обошлось без панических распродаж - большую часть утренних потерь рынок отыграл, посчитав несущественным запрет США для своих банков участвовать лишь в первичном размещении гособлигаций РФ; выросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3568,51 пункта (-0,2%, утром индекс падал ниже 3530 пунктов), индекс РТС - 1474,85 пункта (-1%, утром индекс опускался к 1435 пунктам); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,5%.

Доллар подрос до 76,21 рубля (+0,34 рубля, утром курс поднимался до 77,55 руб./$1), доходность 10-летних UST упала до 1,551% годовых (-5,2%).

Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. Власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Кроме того, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Тем не менее, американских банки не были ограничены в покупке российских ОФЗ на вторичном рынке.

Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций.

Также США внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России, заявляет Белый дом.

Москва даст решительный отпор на действия Вашингтона, ответ России на санкции США будет неотвратимым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2%), бумаги Сбербанка (-1,8% и -1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Московской биржи" (-1,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +0,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, кроме антироссийских мер против нескольких десятков физических и юридических лиц, запрет банкам США покупать рублевые гособлигации РФ касается только первичного размещения, а не вторичного обращения. Поэтому рубль и акции к вечеру в четверг существенно сократили потери. В целом исчезновение санкционной неопределенности может выступить долгосрочным драйвером роста рублевых активов.

Нефть возобновила рост, переписав месячный максимум, получив подтверждение тренда на сокращения запасов нефти и увеличение спроса, приведшее к снижению запасов нефтепродуктов. Поддержку рынкам оказали более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США. Кроме того, количество обращений за пособием по безработице в стране сократилось значительней прогноза, отмечает Бабин.

Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, санкции США уменьшат спрос и ликвидность на первичном и вторичном рынке госдолга РФ. При этом нерезиденты в этом и прошлом годах проявляют низкую активность на рынке, что не мешает Минфину привлекать долг для финансирования всех необходимых обязательств. Российская финансовая система перестроилась и готова удовлетворять потребности бюджета в финансовых ресурсах.

Большинство развитых и развивающихся стран в основном финансируют свои дефициты бюджета за счет центробанка и локальной финансовой системы. Угроза санкций на госдолг висит над Россией с 2014 года, поэтому за семь лет российская финансовая система подготовилась к этому сценарию. Также новые санкции Запада являются стимулом к развитию связей с азиатскими инвесторами. Кроме этого, рисковые американские инвесторы и западные хедж-фонды при желании, вероятно, найдут способы обхода новых ограничений.

Несомненным плюсом является тот факт, что новые ограничения не коснутся вторичного рынка госдолга РФ. В этом случае наблюдался бы сильный отток капитала из российских активов и резкое обесценение рубля (иностранцы владеют ОФЗ в объеме около $40 млрд).

Также положительным моментом является наступление ясности в санкционной истории. Подвешенная неопределенность в отношении новых ограничений оказывала негативное влияние на инвесторов в российские активы. Теперь в новых понятных условиях инвесторы смогут выстраивать обновленные стратегии.

Негативным моментом является тот факт, что санкции последовали сразу за телефонным разговором президентов России и США. Новые ограничения могут повредить организации двустороннего саммита на высшем уровне, на который возлагались определенные надежды по снижению напряженности в отношениях между двумя державами.

В базовом сценарии сильной реакции в рубле не ожидается, он останется в диапазоне 73-78 руб./$1 и 88-93 руб./EUR1. В случае повышенной волатильности Минфин РФ, вероятно, временно прекратит покупки валюты в рамках бюджетного правила (сейчас 8,4 млрд руб. в день). Поддержку рублю окажут высокие цены на нефть, сезонно сильный текущий счет платежного баланса РФ в апреле и стартовавший налоговый период, считает Васильев.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, США ввели санкции против российского госдолга, что плохо для экономики РФ, однако с фондового рынка ушла неопределенность, а это можно расценить как позитивный момент. Санкций было не избежать, но самым позитивным вариантом стал запрет на покупку новых выпусков ОФЗ для американских банков. США запрещают банкам покупать российские долговые бумаги, выпускаемые после 14 июня - никакой паники этот запрет не вызовет. Полный запрет на весь долг - это был бы самый плохой вариант, но маловероятный. Запрет на покупку новых выпусков для нерезидентов приведет к тому, что будет две кривые с доходностями, причем выше доходность будет у "старых" выпусков ОФЗ. Для рубля ситуация негативная, но это негатив краткосрочный.

Важным фактором остается напряженность вокруг Украины. Однако через какое-то время негативные настроения от введения новых антироссийских санкций исчезнут. При условии отсутствия новых обострений на Украине, в конце года рубль может укрепиться по отношению к текущим значениям. Если же взглянуть глобально на ситуацию, то более тяжелые санкции против России могут быть введены в 2022 году. В настоящее время администрация Байдена решает климатические задачи и задачи контроля над вооружением, выводит войска из Афганистана, поэтому ей нужно взаимодействие с Россией, считает Верников.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, если оценивать инициативы США против российского госдолга, то виноватыми оказались американские банки, которым запретят покупать госдолг РФ у Центробанка, Минфина и ФНБ. Запрета на участие в торгах на вторичном рынке, по предварительной информации, не предполагается. Рубль начал восстанавливать утраченные утром позиции. Падение индексов акций также существенно сократилось. Рынок решил, что Сбербанк (MOEX: SBER) и "Московская биржа" (MOEX: MOEX) наибольшим образом пострадают от новых американских санкций. Однако, если учитывать вероятное повышение активности американских финансовых организаций на вторичном рынке, то новости из США являются для них позитивом.

Некоторые аналитики поспешили найти новые тревоги, поскольку считают, что европейские структуры также присоединятся к этим санкциям США. Однако вероятность такого события крайне низкая. В любом случае, участвовать в торгах на вторичном рынке никому не запрещается. Таким образом, выигрывают первичные дилеры, а вот американские банки будут довольствоваться уже вторичным рынком, где условия могут оказаться хуже. Фактически сами санкции США становятся новой отправной точкой, когда рынок может избавиться от страха неопределенности. Поэтому пока не стоит отменять сценарий возвращения курса доллара в диапазон 73,0-75,0 руб./$1, хотя сам американский жест усложняет процесс подготовки и ухудшает вероятность двухсторонних переговоров на высшем уровне.

На сырьевом рынке пока спокойно. Цены на алюминий немного подросли на опасениях сокращения производства в Китае и фантомных опасениях, что американские санкции могут затронуть поставки из РФ. Нефть удерживается выше $66 за баррель Brent. Ранее на неделе ОПЕК и МЭА повысили свои прогнозы роста спроса в текущем году на фоне более быстрого восстановления ряда экономик, а также надежд на вакцинацию.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США опустилась ниже 1,6% после выхода вала хорошей американской статистики. Bank of America и Citigroup отчитались лучше ожиданий за первый квартал, как и другие коллеги из пятерки крупнейших банков. Российский рынок акций и рубль довольно быстро приходят в себя после информации об американских санкциях против госдолга РФ. По сути, меры против рублевого долга оказались такими же, как и против долга, номинированного в других валютах. Ничего страшного тогда не случилось, как и не случится с рублевыми долгами, считает Кочетков.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,4%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,7%) и США (индекс S&P 500 прибавил 0,9% и впервые превысил 4160 пунктов).

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 576 тыс., тогда как ожидалось 700 тыс. Розничные продажи в США в марте подскочили на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем на 5,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи снизились на 2,7%, а не на 3%, как было объявлено ранее.

Кроме того, индекс деловой активности Филадельфии в апреле снизился до 50,2 пункта при прогнозах падения до 41,5 пункта с мартовских 51,8 пункта.

Между тем промпроизводство в США в марте выросло на 1,4% при прогнозах роста на 2,8%.

Нефть в четверг стабилизировалась после ралли накануне; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $66,6 за баррель (+0,03% и +4,6% в среду), майская цена WTI - $63,06 за баррель (-0,1% и +4,9% накануне).

Поддержку рынку оказал прогноз спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА), а также данные о запасах в США.

МЭА в среду повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,7-2,9 млн), запасы бензина выросли на 309 тыс. баррелей (ожидался рост на 900 тыс.), резервы дистиллятов уменьшились на 2,08 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-8%), акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-4,85), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-4,3%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,5%), акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-3,1%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-3,1%).

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,6%) в I квартале 2021 года увеличило объем реализации недвижимости в натуральном выражении на 7%, до 518 тыс. кв. м, включая проекты fee-development, сообщил девелопер. В денежном выражении объем реализации недвижимости вырос на 32%, до 86 млрд рублей.

Подорожали акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+9,2% и +5,8% "префы"), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,9%), акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+1,8%, ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+1,8%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+1,4%).

Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) (+0,8% ГДР), управляющий сетью магазинов фиксированных цен, в I квартале 2021 года увеличил выручку на 29,2% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 51,7 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (+0,8%) в январе-марте 2021 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,01 млрд руб. против убытка в 792 млн руб. годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 48,8%, до 48,035 млрд руб.

Совет директоров "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+0,8%, до 91,2 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 6,67 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма дивидендов, в случае их утверждения, составит 15,841 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 102,77 млрд рублей (из них 24,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,06 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 10,72 млрд рублей - на акции "Норникеля").