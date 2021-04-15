.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в четверг просел на новостях о санкциях США против России, но обошлось без паники
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в марте в РФ выросло на 1,1%
В марте рост промпроизводства в РФ составил 1,1% после падения на 3,2%, согласно пересмотренным данным, в феврале. Данные оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1%
 
Подход к соцподдержке в РФ продолжит меняться - глава Минфина
В России подход к социальной поддержке продолжит меняться - помощь из бюджета будет всё больше концентрироваться на реально нуждающихся. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Общественного совета при министерстве,...
 
На госпрограмму льготных автокредитов добавят 5 млрд руб.
Госпрограммы льготного автокредитования могут быть перезапущены в мае-июне после дофинансирования на 5 млрд руб., пишет "Коммерсантъ". Такие параметры изданию подтвердили и в банках. В частности, в РГС-банке ожидают перезапуск программы в мае...
 
Статус гостевых домов могут закрепить законодательно
В Ростуризме считают необходимым легализовать гостевые дома и закрепить их статус законодательно. Гостевые дома будут размещать туристов с гарантией качества услуг. Законопроект о легализации гостевых домов разработал Ростуризм, пишет "Российская...
 
15 апреля 2021 года 19:16

Рынок акций РФ в четверг просел на новостях о санкциях США против России, но обошлось без паники

Москва. 15 апреля.Рынок акций РФ в четверг просел на фоне известий о введении США новых антироссийских санкций, однако обошлось без панических распродаж - большую часть утренних потерь рынок отыграл, посчитав несущественным запрет США для своих банков участвовать лишь в первичном размещении гособлигаций РФ; выросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3568,51 пункта (-0,2%, утром индекс падал ниже 3530 пунктов), индекс РТС - 1474,85 пункта (-1%, утром индекс опускался к 1435 пунктам); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,5%.

Доллар подрос до 76,21 рубля (+0,34 рубля, утром курс поднимался до 77,55 руб./$1), доходность 10-летних UST упала до 1,551% годовых (-5,2%).

Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. Власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Кроме того, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Тем не менее, американских банки не были ограничены в покупке российских ОФЗ на вторичном рынке.

Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций.

Также США внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России, заявляет Белый дом.

Москва даст решительный отпор на действия Вашингтона, ответ России на санкции США будет неотвратимым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2%), бумаги Сбербанка (-1,8% и -1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Московской биржи" (-1,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +0,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, кроме антироссийских мер против нескольких десятков физических и юридических лиц, запрет банкам США покупать рублевые гособлигации РФ касается только первичного размещения, а не вторичного обращения. Поэтому рубль и акции к вечеру в четверг существенно сократили потери. В целом исчезновение санкционной неопределенности может выступить долгосрочным драйвером роста рублевых активов.

Нефть возобновила рост, переписав месячный максимум, получив подтверждение тренда на сокращения запасов нефти и увеличение спроса, приведшее к снижению запасов нефтепродуктов. Поддержку рынкам оказали более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США. Кроме того, количество обращений за пособием по безработице в стране сократилось значительней прогноза, отмечает Бабин.

Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, санкции США уменьшат спрос и ликвидность на первичном и вторичном рынке госдолга РФ. При этом нерезиденты в этом и прошлом годах проявляют низкую активность на рынке, что не мешает Минфину привлекать долг для финансирования всех необходимых обязательств. Российская финансовая система перестроилась и готова удовлетворять потребности бюджета в финансовых ресурсах.

Большинство развитых и развивающихся стран в основном финансируют свои дефициты бюджета за счет центробанка и локальной финансовой системы. Угроза санкций на госдолг висит над Россией с 2014 года, поэтому за семь лет российская финансовая система подготовилась к этому сценарию. Также новые санкции Запада являются стимулом к развитию связей с азиатскими инвесторами. Кроме этого, рисковые американские инвесторы и западные хедж-фонды при желании, вероятно, найдут способы обхода новых ограничений.

Несомненным плюсом является тот факт, что новые ограничения не коснутся вторичного рынка госдолга РФ. В этом случае наблюдался бы сильный отток капитала из российских активов и резкое обесценение рубля (иностранцы владеют ОФЗ в объеме около $40 млрд).

Также положительным моментом является наступление ясности в санкционной истории. Подвешенная неопределенность в отношении новых ограничений оказывала негативное влияние на инвесторов в российские активы. Теперь в новых понятных условиях инвесторы смогут выстраивать обновленные стратегии.

Негативным моментом является тот факт, что санкции последовали сразу за телефонным разговором президентов России и США. Новые ограничения могут повредить организации двустороннего саммита на высшем уровне, на который возлагались определенные надежды по снижению напряженности в отношениях между двумя державами.

В базовом сценарии сильной реакции в рубле не ожидается, он останется в диапазоне 73-78 руб./$1 и 88-93 руб./EUR1. В случае повышенной волатильности Минфин РФ, вероятно, временно прекратит покупки валюты в рамках бюджетного правила (сейчас 8,4 млрд руб. в день). Поддержку рублю окажут высокие цены на нефть, сезонно сильный текущий счет платежного баланса РФ в апреле и стартовавший налоговый период, считает Васильев.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, США ввели санкции против российского госдолга, что плохо для экономики РФ, однако с фондового рынка ушла неопределенность, а это можно расценить как позитивный момент. Санкций было не избежать, но самым позитивным вариантом стал запрет на покупку новых выпусков ОФЗ для американских банков. США запрещают банкам покупать российские долговые бумаги, выпускаемые после 14 июня - никакой паники этот запрет не вызовет. Полный запрет на весь долг - это был бы самый плохой вариант, но маловероятный. Запрет на покупку новых выпусков для нерезидентов приведет к тому, что будет две кривые с доходностями, причем выше доходность будет у "старых" выпусков ОФЗ. Для рубля ситуация негативная, но это негатив краткосрочный.

Важным фактором остается напряженность вокруг Украины. Однако через какое-то время негативные настроения от введения новых антироссийских санкций исчезнут. При условии отсутствия новых обострений на Украине, в конце года рубль может укрепиться по отношению к текущим значениям. Если же взглянуть глобально на ситуацию, то более тяжелые санкции против России могут быть введены в 2022 году. В настоящее время администрация Байдена решает климатические задачи и задачи контроля над вооружением, выводит войска из Афганистана, поэтому ей нужно взаимодействие с Россией, считает Верников.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, если оценивать инициативы США против российского госдолга, то виноватыми оказались американские банки, которым запретят покупать госдолг РФ у Центробанка, Минфина и ФНБ. Запрета на участие в торгах на вторичном рынке, по предварительной информации, не предполагается. Рубль начал восстанавливать утраченные утром позиции. Падение индексов акций также существенно сократилось. Рынок решил, что Сбербанк (MOEX: SBER) и "Московская биржа" (MOEX: MOEX) наибольшим образом пострадают от новых американских санкций. Однако, если учитывать вероятное повышение активности американских финансовых организаций на вторичном рынке, то новости из США являются для них позитивом.

Некоторые аналитики поспешили найти новые тревоги, поскольку считают, что европейские структуры также присоединятся к этим санкциям США. Однако вероятность такого события крайне низкая. В любом случае, участвовать в торгах на вторичном рынке никому не запрещается. Таким образом, выигрывают первичные дилеры, а вот американские банки будут довольствоваться уже вторичным рынком, где условия могут оказаться хуже. Фактически сами санкции США становятся новой отправной точкой, когда рынок может избавиться от страха неопределенности. Поэтому пока не стоит отменять сценарий возвращения курса доллара в диапазон 73,0-75,0 руб./$1, хотя сам американский жест усложняет процесс подготовки и ухудшает вероятность двухсторонних переговоров на высшем уровне.

На сырьевом рынке пока спокойно. Цены на алюминий немного подросли на опасениях сокращения производства в Китае и фантомных опасениях, что американские санкции могут затронуть поставки из РФ. Нефть удерживается выше $66 за баррель Brent. Ранее на неделе ОПЕК и МЭА повысили свои прогнозы роста спроса в текущем году на фоне более быстрого восстановления ряда экономик, а также надежд на вакцинацию.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США опустилась ниже 1,6% после выхода вала хорошей американской статистики. Bank of America и Citigroup отчитались лучше ожиданий за первый квартал, как и другие коллеги из пятерки крупнейших банков. Российский рынок акций и рубль довольно быстро приходят в себя после информации об американских санкциях против госдолга РФ. По сути, меры против рублевого долга оказались такими же, как и против долга, номинированного в других валютах. Ничего страшного тогда не случилось, как и не случится с рублевыми долгами, считает Кочетков.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,4%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,7%) и США (индекс S&P 500 прибавил 0,9% и впервые превысил 4160 пунктов).

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 576 тыс., тогда как ожидалось 700 тыс. Розничные продажи в США в марте подскочили на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем на 5,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи снизились на 2,7%, а не на 3%, как было объявлено ранее.

Кроме того, индекс деловой активности Филадельфии в апреле снизился до 50,2 пункта при прогнозах падения до 41,5 пункта с мартовских 51,8 пункта.

Между тем промпроизводство в США в марте выросло на 1,4% при прогнозах роста на 2,8%.

Нефть в четверг стабилизировалась после ралли накануне; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $66,6 за баррель (+0,03% и +4,6% в среду), майская цена WTI - $63,06 за баррель (-0,1% и +4,9% накануне).

Поддержку рынку оказал прогноз спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА), а также данные о запасах в США.

МЭА в среду повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,7-2,9 млн), запасы бензина выросли на 309 тыс. баррелей (ожидался рост на 900 тыс.), резервы дистиллятов уменьшились на 2,08 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-8%), акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-4,85), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-4,3%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,5%), акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-3,1%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-3,1%).

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,6%) в I квартале 2021 года увеличило объем реализации недвижимости в натуральном выражении на 7%, до 518 тыс. кв. м, включая проекты fee-development, сообщил девелопер. В денежном выражении объем реализации недвижимости вырос на 32%, до 86 млрд рублей.

Подорожали акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+9,2% и +5,8% "префы"), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,9%), акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+1,8%, ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+1,8%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+1,4%).

Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) (+0,8% ГДР), управляющий сетью магазинов фиксированных цен, в I квартале 2021 года увеличил выручку на 29,2% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 51,7 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (+0,8%) в январе-марте 2021 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,01 млрд руб. против убытка в 792 млн руб. годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 48,8%, до 48,035 млрд руб.

Совет директоров "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+0,8%, до 91,2 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 6,67 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма дивидендов, в случае их утверждения, составит 15,841 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 102,77 млрд рублей (из них 24,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,06 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 10,72 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 апреля 2021 года 19:45
Рубль вечером отыграл значительную часть потерь к доллару и евро на закрытии позиций после объявления новых санкций
Москва. 15 апреля. Доллар и евро растеряли подавляющую часть прироста первой половины дня и лишь немного укрепляются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль отыграл значительную часть потерь к бивалютной корзине вследствие закрытия позиций после объявления новых антироссийских санкций со стороны США, так как они уже были заложены в котировки.    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 19:09
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире, ожидаемые в пятницу, 16 апреля. Как говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - ВВП Китая в I кв. 2021г (05:00 мск); -...    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 19:03
Цены "длинных" евробондов РФ в четверг подросли, а остальные бумаги подешевели на фоне объявления новых антироссийских санкций
Москва. 15 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли, а остальные бумаги слегка снизились в цене на фоне объявления Соединенными Штатами новых антироссийских санкций. При этом "длинные" выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) также подросли в цене, а остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 18:38
Золото может протестировать уровень $1800 за унцию в ближайшее время - "Фридом Финанс"
Золото может протестировать уровень $1800 за тройскую унцию в ближайшее время, говорится в комментарии"Фридом Финанс". "Цена серебра выросла к 15 апреля до максимума за более чем две недели ($25,7 за тройскую унцию) на фоне ослабления индекса доллара и позитивных глобальных экономических данных,...    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 18:11
"Финам" рекомендует покупать обыкновенные и привилегированные акции Татнефти
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" с прогнозной ценой 670,1 руб. за штуку и 636,6 руб. за штуку соответственно в перспективе 12 месяцев. Предполагаемый потенциал роста от текущего уровня составляет 17,4% для обыкновенных акций и 18,5% для...    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 17:50
Sber CIB рекомендует покупать палладий с целью $2800/унц
Аналитики Sber CIB рекомендуют покупать палладий с целью $2800 за тройскую унцию и стоп-приказом на уровне $2680, а также платину с целью $1200 за тройскую унцию, говорится в комментарии инвестбанка. Среди факторов роста котировок металлов эксперты Sber CIB указывают следующие: - Один из ключевых...    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 17:20
Цена акций Goldman Sachs сохраняет потенциал роста на горизонте года - "Фридом Финанс"
Котировки акций Goldman Sachs Group сохраняют незначительный потенциал роста на горизонте года, прогнозная цена базового сценария - $371 за штуку, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков. "В рамках базового сценария целевая цена на котировки акций Goldman Sachs Group в течение года...    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 16:43
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ММК с прогнозной ценой 76,4 руб
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной ценой 76,4 рубля, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы ожидаем, что по итогам первого квартала 2021 года ("ММК" представит финансовые результаты 21 апреля)...    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 16:13
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ-10 акций России
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Татнефти" и Polymetal и убрав бумаги "Роснефти" и "Юнипро". "Мы обновили топ-10 акций России и сохраняем экспозицию в нефтегазовом секторе на фоне сохранения цен на нефть на уровне 4500 руб./баррель", -...    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 15:47
Бумаги "РусАгро" по-прежнему интересны для покупки - "Велес Капитал"
Бумаги "РусАгро" по-прежнему представляют интерес для покупки, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки бумаг "РусАгро" упали после закрытия в среду реестра по дивидендам за 2020 год. С технической точки зрения, расписки для покупателей при этом все еще...    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 15:45
Рубль не отреагировал на факт объявления о новых антироссийских санкциях США
Москва. 15 апреля. Рубль не изменился к доллару и евро после обнародования решения администрации США ввести новые антироссийские санкции, среди которых запрет финансовым институтам США участвовать в первичных размещениях рублевого и не рублевого госдолга РФ.    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 15:27
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4100-4150 п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4100-4150 пунктов, полагает старший аналитик "Фридом Финанс" Анна Пильгунова. "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде, скорректировавшись при этом в среду от исторического максимума. Индикатор...    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 15:08
Цена нефти к середине года, скорее всего, превысит отметку $70/барр. - Julius Baer
Цена нефти к середине года, скорее всего, превысит отметку $70 за баррель, отмечается в комментарии главного экономиста и руководителя исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберта Рюкера. "Признаки высокого спроса на нефть способствовали росту уверенности на нефтяном рынке...    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 14:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Exxon Mobil с целью $62,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целью $62,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $53, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага с технической точки зрения движется...    читать дальше
.
15 апреля 2021 года 14:30
Налоговый период вряд ли сможет оказать заметную поддержку рублю - Банк "Санкт-Петербург"
Начинающийся налоговый период вряд ли сможет оказать заметную поддержку рублю, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Если в среду российский рынок еще отыгрывал позитив от телефонного разговора Дж. Байдена и В. Путина, то появление в четверг утром публикаций о том, что уже в четверг...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.