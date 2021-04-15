Цены "длинных" евробондов РФ в четверг подросли, а остальные бумаги подешевели на фоне объявления новых антироссийских санкций

Москва. 15 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли, а остальные бумаги слегка снизились в цене на фоне объявления Соединенными Штатами новых антироссийских санкций. При этом "длинные" выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) также подросли в цене, а остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 22 базисных пункта по отношению к закрытию 14 апреля и составила 115,34% от номинала, что соответствует доходности 1,96% годовых (рост на 5,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК практически не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 101,135% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 пункта, до 0,04% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 6 пунктов, до 192 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 48 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 129,23% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта, до 3,905% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 45 базисных пунктов - до 125,02% от номинала (доходность снизилась также на 3 пункта и составила 3,87% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к среде на 12 базисных пунктов - до 111,74% от номинала, что соответствует доходности 2,3% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 6 базисных пунктов, до 108,98% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,085% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 47 базисных пунктов - до 122,01% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,9% годовых), а новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел на 10 базисных пунктов, до 109,87% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта, до 2,515% годовых).

"Доходности российских еврооблигаций сегодня немного подросли, в частности, процентные ставки десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросли за день на 1 базисный пункт, до 2,93% годовых. Таким образом, наши бумаги чувствовали себя несколько хуже, чем евробонды большинства emerging markets, доходности их десятилетних бенчмарков в четверг снизились на 3-10 базисных пунктов на фоне снижения процентных ставок "длинных" US Treasuries. Давление на все российские активы оказывают геополитические риски. Однако, несмотря на объявленные сегодня новые антироссийские санкции со стороны США, какой-либо паники на рынке и активных распродаж не было. Инвесторы в целом сдержанно отреагировали на новые санкционные ограничения, поскольку ничего принципиально нового в них не увидели", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро. Впрочем, основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок. Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.