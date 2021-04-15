"Финам" рекомендует покупать обыкновенные и привилегированные акции Татнефти

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" с прогнозной ценой 670,1 руб. за штуку и 636,6 руб. за штуку соответственно в перспективе 12 месяцев. Предполагаемый потенциал роста от текущего уровня составляет 17,4% для обыкновенных акций и 18,5% для привилегированных, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт Сергей Кауфман отмечает следующие позитивные факторы для покупки бумаги:

- "Татнефть" является одной из самых дивидендных нефтегазовых компаний в России. Ожидаемая дивидендная доходность по обыкновенным акциям по итогам 2021 года составляет 9,8%;

- "Татнефть" владеет одним из самых эффективных нефтеперерабывающих предприятий в Российской Федерации - "Танеко";

- Восстановление цен на нефть, ослабление рубля и нормализация маржи нефтепереработки позволят "Татнефти" восстановить свои финансовые результаты в 2021 году;

- Основным негативным моментом данной инвестиционной истории является отмена льгот по добыче сверхвязкой нефти, однако переговоры с правительством по смягчению данного решения продолжаются.

"С технической точки зрения, обыкновенные акции "Татнефти" тестируют среднесрочный восходящий тренд и находящуюся на том же уровне 50-дневную скользящую среднюю, что является достаточно сильным уровнем поддержки и хорошо подходит для наращивания длинных позиций", - отмечает Кауфман в аналитическом материале.

"Татнефть" - одна из крупнейший российских компаний, оперирующих в области добычи и переработки нефти и газа.

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