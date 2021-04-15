Рубль не отреагировал на факт объявления о новых антироссийских санкциях США

Москва. 15 апреля. Рубль не изменился к доллару и евро после обнародования решения администрации США ввести новые антироссийские санкции, среди которых запрет финансовым институтам США участвовать в первичных размещениях рублевого и не рублевого госдолга РФ.

Рубль не изменился к доллару и евро после обнародования решения администрации США ввести новые антироссийские санкции, среди которых запрет финансовым институтам США участвовать в первичных размещениях рублевого и не рублевого госдолга РФ. Ранее рубль заметно просел на новостях западных СМИ, что санкции будут объявлены именно в четверг, 15 апреля, поэтому данная информация уже была учтена в его котировках.

Курс доллара в 15:12 МСК составил 77,09 руб./$1, что всего на 2,25 копейки выше, чем на момент объявления санкций. При этом евро торговался на отметке 92,26 руб./EUR1 - плюс 3,75 копейки к уровню на момент объявления.

По словам экспертов "Интерфакса", рубль отыграл намерение властей США расширить антироссийские санкции ранее, поэтому довольно спокойно отреагировал на новости об их введении. Чуть позднее игроки приступили к фиксации прибыли по коротким позициям, что позволил рублю даже немного отыграть потери.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга. Как говорится в сообщении ведомства, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Кроме того, власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.