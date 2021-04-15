"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ММК с прогнозной ценой 76,4 руб

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной ценой 76,4 рубля, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы ожидаем, что по итогам первого квартала 2021 года ("ММК" представит финансовые результаты 21 апреля) компания нарастит выручку на 29% г/г, до $2203 млн, в результате восстановления продаж и резкого роста цен реализации. EBITDA увеличится на 70% г/г, до 752 млн долл. Давление на рентабельность "ММК" оказывают высокие цены на железную руду - компания обеспечена собственным железорудным сырьем лишь на 17%", - отмечает эксперт "Велес Капитала" Василий Сучков.

Несмотря на рост выручки и EBITDA, свободный денежный поток снизится на 18% г/г, до $95 млн. Падение FCFF связано с ростом оборотного капитала в результате накопления запасов и более высокими значениями CAPEX в рамках расширения инвестиционной программы, указывает аналитик инвесткомпании. В то же время "ММК" планирует распродать запасы во втором квартале 2021 года на фоне сезонного оживления строительного сектора, что приведет к росту свободного денежного потока, отмечает Сучков.

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