"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ-10 акций России

Название Доля в портфеле, % Дивидендная доходность на следующие 12 месяцев, % "АЛРОСА", ао 10 17,9 "Газпром нефть", ао 10 8,5 "Газпром", ао 10 4,4 "ЛУКОЙЛ", ао 10 9,6 "Магнит", ао 10 10,4 "Ростелеком", ао 10 7,2 Сбербанк, ао 10 6,7 "Сургутнефтегаз", ап 10 15,8 "Татнефть", ао 10 10 Polymetal, ао 10 7,5

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Татнефти" и Polymetal и убрав бумаги "Роснефти" и "Юнипро". "Мы обновили топ-10 акций России и сохраняем экспозицию в нефтегазовом секторе на фоне сохранения цен на нефть на уровне 4500 руб./баррель", - говорится в комментарии. Эксперты исключили из списка акции "Роснефти (+24,4% с начала года), поменяв их на отставшие в динамике акции "Татнефти" (+9,2% с начала года). По их мнению, решение о дивидендах "Татнефти", которое будет принято в конце апреля, может стать драйвером для роста котировок ее бумаг. Исключили аналитики из топ-10 и акции "Юнипро" после реализации среднесрочного драйвера - запуска 3-го энергоблока Березовской ГРЭС. При этом в топ-лист добавлены бумаги Polymetal в преддверии "Дня Инвестора" (27 апреля) и потенциального увеличения веса акций в индексе MSCI Russia в мае.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.