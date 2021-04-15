Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4100-4150 п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4100-4150 пунктов, полагает старший аналитик "Фридом Финанс" Анна Пильгунова.

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде, скорректировавшись при этом в среду от исторического максимума. Индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности (около 70 пунктов), поэтому в ближайшие торговые сессии вероятно продолжение консолидации из-за фиксации прибыли. Ближайшую значимую поддержку для индекса широкого рынка мы видим в области 4070-4085 пунктов", - пишет эксперт инвесткомпании.

Аналитик обращает внимание, что в четверг отчитается крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. "Консенсус предполагает рост выручки компании на 23,5%, до $12,8 млрд, при повышении non-GAAP EPS на 24%, до $0,93. Мы полагаем, что эти ожидания могут быть превзойдены благодаря сильному спросу на продукцию компании. В то же время дефицит на рынке полупроводников будет сдерживать рост финансовых показателей", - указывает Пильгунова.

Также квартальные результаты в четверг представит и Delta Air Lines. "Мы ожидаем восстановления EPS по сравнению с результатом за четвертый квартал 2020 года. Это будет означать превышение консенсуса рынка. Списание $5 млрд на реструктуризацию, как это было осенью, маловероятно. Размер авиапарка Delta приблизился к показателю одного из ее конкурентов Southwest Airlines - американского авиаперевозчика, ориентированного только на внутренние линии", - отмечает эксперт "Фридом Финанс".

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