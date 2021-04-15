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15 апреля 2021 года 14:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Exxon Mobil с целью $62,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целью $62,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $53, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага с технической точки зрения движется в рамках растущего тренда, - указывают аналитики "Финама". - Локально была в боковом движении и, оттолкнувшись от поддержки на уровне $54,8, продолжает движение в сторону роста. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $62,5. В случае пробития сопротивления на уровне $63, котировки могут начать движение в сторону $70, при условии положительного фундаментального фона. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $53, риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,2". Нефтяные котировки демонстрируют положительную динамику в связи с резким уменьшением запасов черного золота, что, по мнению аналитиков, говорит о продолжении восстановления экономики. "Акции Exxon Mobil сильно зависят от нефтяных цен. По мере улучшения ситуации с коронавирусом будет увеличиваться спрос на нефть, тем самым толкая котировки нефти и нефтяных компаний наверх. Помимо прочего, Exxon Mobil отличается высокой дивидендной доходностью - чуть более 6% годовых при текущем уровне котировок", - отмечают эксперты инвесткомпании. Exxon Mobil Corporation - крупнейшая нефтегазовая компания США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-EXXON/MOBIL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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