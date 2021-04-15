Цена золота может упасть ниже $1700 за унцию в течение 12 месяцев - Julius Baer

Цена золота может упасть ниже $1700 за тройскую унцию в течение 12 месяцев, отмечается в комментарии главы отдела исследований Next Generation банка Julius Baer Карстена Менке.

"Рост мировой экономики и инфляция возвращаются. Как сообщалось ранее на этой неделе, и потребительские, и производственные цены в США росли быстрее, чем ожидалось. Цены на золото и серебро сначала подскочили на этих новостях, но впоследствии не смогли продолжить рост и задержались в районе $1740 и $25 за унцию, соответственно", - отмечает Менке.

Эксперт банка в ближайшие пару месяцев ожидает еще более высоких показателей инфляции, но не считает, что есть необходимость беспокоиться или выходить на рынки золота и серебра, несмотря на репутацию этих металлов в качестве инфляционного хеджа. На это есть, по его мнению, следующие причины: во-первых, рост инфляции является временным, вполне ожидаемым и понятным. Во-вторых, эта инфляция отражает не скачок сегодняшних цен, а их занижение годом ранее, когда введенные повсеместно меры ограничения вызвали остановку экономической активности.

По мнению Менке, мы наблюдаем "хорошую" инфляцию, являющуюся результатом восстановления экономической активности. "Только "плохая" инфляция, т.е. потеря доверия к мировым валютам (прежде всего, к доллару США), а также большая степень инфляционной неопределенности могут способствовать росту золота и серебра, - уверен Менке. - Мы считаем, что этого не произойдет, даже несмотря на то, что мы прогнозируем некоторое ослабление доллара США. Этого ослабления, однако, будет недостаточно, чтобы цены на золото и серебро повысились. Оно должно быть компенсировано дальнейшим затуханием спроса на защитные активы на фоне восстановления глобального роста, за чем последует снижение цен на эти металлы".

Эксперт Julius Baer полагает, что в течение следующих двенадцати месяцев цены на золото упадут ниже $1700 за унцию. Что касается цен на серебро, то они снизятся еще больше, так как сейчас торгуются на несколько завышенных уровнях.

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