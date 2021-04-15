"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Детского мира" с целью 200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,9%, стоп-приказ: 140 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Общий объем оборота товаров "Детского мира" за I кв. 2021г вырос на 15,6% - до 39,6 млрд рублей, говорится в операционной отчетности компании. Объем онлайн-продаж ритейлера вырос за квартал почти в 2 раза и составил 10,9 млрд рублей, ассортимент группы вырос приблизительно в 3 раза - до 321 тыс. товарных позиций. Общее количество магазинов за это время достигло 880 (+4% год к году). При этом 12 из них новые", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения теханализа, бумага торгуется в рамках восходящей динамики. "Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При покупке на 10,2% от портфеля и выставлении стоп-заявки на 140 руб., риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,94", - указывают эксперты инвесткомпании.

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