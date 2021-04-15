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15 апреля 2021 года 13:21
Динамика доходностей ОФЗ в ближайшем будущем останется волатильной - Банк "Открытие"
Динамика доходностей ОФЗ в ближайшем будущем останется волатильной, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Аукционы по размещению ОФЗ прошли в среду с рекордными результатами. Суммарный спрос инвесторов на семилетние и десятилетние облигации с постоянным купонным доходом достиг 510 млрд руб., что стало максимумом за историю размещений. По семилетним бумагам было привлечено 170,73 млрд руб. (66% спроса) по ставке 7,08% годовых, по десятилетним - 213 млрд руб. (85%) по ставке 7,23% годовых. Общий результат стал третьим показателем за всю историю рынка гособлигаций", - отмечает в комментарии Петроневич. Телефонные переговоры между президентами США и России дали рынкам надежду на то, что риски санкций и эскалации ситуации на Донбассе, заложенные финансовыми рынками в рыночные инструменты, не реализуются, напоминает эксперт. Валютный рынок уже к утру 14 апреля полностью отыграл свое ослабление с начала месяца, укрепившись на 3%. Долговые рынки оказались более инерционными, участники рынка спешили зафиксировать самые высокие за последние 12 месяцев доходности. Впрочем, уже 15 апреля, после сообщений иностранных СМИ о готовящихся санкциях со стороны США в отношении госдолга России, рынок полностью отыграл весь позитив от телефонных переговоров. По мнению Петроневича, динамика доходностей ОФЗ в ближайшем будущем останется волатильной. В случае введения санкций можно будет увидеть дополнительный всплеск доходностей. Если их не введут, вполне возможно повторное медленное движение ставок в сторону снижения. Также эксперт "Открытие Research" обращает внимание на то факт, что за последние два месяца рынок очень сильно переоценил будущую траекторию изменения ключевой ставки. В феврале годовое значение форвардной ключевой ставки "через год" - среднегодовой уровень ставки на периоде от 12 до 24 месяцев в будущем - оценивалось рынком на уровне 5,25-5,5%, то есть ближе к нижней границе нейтрального диапазона 5-6% Банка России. Но в середине апреля ставка подобралась к отметке 7% - сильно выше нейтрального диапазона. Ключевое влияние на динамику ставок, помимо геополитического фона, окажет заседание Банка России 23 апреля, на котором он впервые раскроет свой количественный прогноз по ключевой ставке в базовом сценарии, возможно на горизонте до трех лет, отмечает Петроневич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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