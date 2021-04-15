Индекс Мосбиржи завершит торги в четверг в диапазоне 3535-3615 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи завершит торги в четверг в диапазоне 3535-3615 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

Индекс Мосбиржи в четверг снижается, отыгрывая консолидацию в ценах на нефть и снижение американского рынка накануне. "Впрочем, на премаркете фьючерсы на ведущие фондовые индексы США вернулись к росту. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в среду по поводу стратегии регулятора после сворачивания сверхмягкой политики могло способствовать ослаблению покупательской активности", - указывает аналитик инвесткомпании Александр Осин.

Акции Сбербанка падают быстрее рынка на новостях о возможных санкциях США в отношении рублевого госдолга РФ. "Подобные санкции уже, возможно, фактически реализованы, - полагает Осин. - Ведь рост объема долговой эмиссии в РФ не сопровождается расширением доли нерезидентов в ОФЗ. Причем это практически не сказывается на среднесрочной динамике рынка. Влияние возможного запрета на инвестиции в отечественный долг для иностранцев в российской финансово-банковской отрасли считают ограниченным. Глава ВТБ Андрей Костин недавно высказывал мнение, что страна может увеличить госдолг на 10-15 трлн руб. и без внешних заимствований".

Акции Mail.Ru негативно отреагировали на информацию о том, что Сбер может сократить инвестиции в совместное с группой предприятие на 10 млрд руб. в случае невыполнения ряда KPI, согласованных при заключении сделки.

Акции "Русала" растут при поддержке позитивных ожиданий в отношении его отчетности за первый квартал. По прогнозам менеджмента, глобальный спрос на алюминий вырастет в этом году на 5-6% г/г, а цены на продукцию компании на LME уже сейчас на 23% выше, чем были год назад. Позитивное влияние на финансовые результаты Русала окажет и расширение доли выпускаемой им продукции с высокой добавленной стоимостью, полагает эксперт "Фридом Финанс".

По его мнению, стабильные цены на сырье способствуют возвращению отечественных фондовых площадок в зеленый сектор по ходу текущих торгов, которые индекс Мосбиржи завершит, скорее всего, в диапазоне 3535-3615 пунктов.

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