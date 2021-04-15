Текущий рост котировок нефти краткосрочен - ПСБ

Текущий рост котировок нефти марки Brent краткосрочен, более оправданный уровень - $60-63 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Рост цен на нефть марки Brent cчитаем избыточным, оцениваем фундаментальный уровень ниже - в $55-60 за баррель с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в разных странах, ввода локдаунов и замедленных темпов вакцинации населения. Также рост предложения ОПЕК+ с мая заставляет нас ожидать переход рынка нефти к профициту предложения во второй половине текущего года. На этом фоне мы полагаем, что цены на нефть марки Brent после краткосрочного подъема вернутся в более оправданный уровень - $60-63 за баррель", - пишет Крылова в комментарии ПСБ.

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