Рынок акций РФ утром просел к 1450п по индексу РТС на новостях об антироссийских санкциях США, подросли металлурги

Москва. 15 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг снизился на фоне сообщений западных СМИ о вероятных новых антироссийских санкциях США, которые могут затронуть госдолг РФ; индекс РТС опустился в район 1450 пунктов, при этом подросли бумаги ряда металлургов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3541,69 пункта (-1%), индекс РТС - 1449,05 пункта (-2,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар вырос до 76,99 рубля (+1,12 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,618% годовых (-1,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "Московской Биржи" (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил накануне в интервью "Первому каналу", что если США после предложения о проведении российско-американского саммита введут новые санкции против России, Москва будет расценивать это как то, что слова администрации Белого дома расходятся с делами.

Тем временем, в четверг утром агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США. О мерах может быть объявлено уже в четверг, они могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц. Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, включая дипломатов.

В новый санкционный список не войдут ограничения в отношении газопровода "Северный поток 2", пишет издание Politico.

Издание The New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщило, что новый пакет антироссийских санкций, о которых США намерены объявить в четверг, должен коснуться суверенного долга РФ.

Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что запрет на покупку нового российского госдолга, предусмотренный новым пакетом американских санкций, вступит в силу с 14 июня. Запрет на участие американских финансовых институтов в первичных размещениях российского госдолга коснется новых обязательств, выпущенных Минфином, ЦБ, или от лица Фонда национального благосостояния. При этом, как отмечает WSJ, рестрикции не будут распространяться на вторичный рынок суверенных обязательств.

CNN со ссылкой на источник сообщило в четверг, что Белый Дом готовит меры против РФ в координации с европейскими союзниками. США собираются выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка, у них будет 30 дней для выезда из страны.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в четверг, что возможные санкции США против госдолга РФ будут глупостью, они могут притормозить подготовку встречи президентов двух стран.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что санкционные риски вновь играют против акций и рубля, а позитивные сигналы с внешних площадок инвесторы проигнорировали.

Западные СМИ сообщили, что Штаты собираются ввести санкции против российского госдолга, запретив американским банкам покупать бумаги Минфина РФ. С очень большой вероятностью, к этим мерам присоединятся и европейские кредитные организации. Вновь появились риски тестирования парой доллар-рубль сопротивления 78 руб./$1, пробой которого поставит следующую цель девальвации - 80 руб./$1. На этих уровнях, с большой вероятностью, в ход торгов вмешается Банк России, чтобы не допустить обвала рубля и двузначной официальной инфляции, считает аналитик.

Нефть Brent взлетела выше $66 за баррель. Сначала рынок порадовало увеличение прогноза по спросу на нефть от Международного энергетического агентства, а потом Минэнерго США объявило о снижении запасов нефти на 5,9 млн баррелей. Но эти объяснения очень зыбкие, ранее наблюдалось, как нефть игнорировала и более весомые позитивные и негативные драйверы. С учетом продолжающего наступления коронавируса на Европу текущие цены на нефть кажутся немного завышенными, реальных поводов для выхода нефти Brent из коридора $60-65 за баррель нет, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, основным негативным фактором для отечественного рынка акций стали сообщения СМИ о намерении США ввести санкции против российского госдолга, о чем может быть официально объявлено в течение дня.

Индекс МосБиржи после появления санкционного негатива может вернуться к 3500 пунктам и даже завершить день ниже. Индекс РТС на фоне ослабления рубля преодолел поддержку 1460 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на день - 3460-3600 пунктов.

Санкционный негатив не оставляет рублю больших шансов на возвращение к краткосрочному укреплению, а целями падения в ближайшие дни при сохранении геополитической напряженности вполне могут стать минимумы ноября прошлого года (район 81 руб./$1 и 94 руб./EUR1 соответственно).

Стоит посмотреть на официальные комментарии властей РФ относительно подобной перспективы. Инвесторы в период турбулентности, возможно, вновь будут искать убежище в более защитных секторах вроде ритейла и телекомов, считает Кожухова.

Управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова полагает, что рост цен на нефть можно считать краткосрочным.

Цены на нефть находятся около месячных максимумов после ралли среды почти на 5%. Поддержкой выступает рост ожиданий по спросу от ведущих отраслевых агентств. МЭА вслед за ОПЕК повысило прогноз на этот год - до 96,7 млн б/с. Статистика от Минэнерго США также вышла неплохой, загрузка НПЗ выросла до 85% - максимума с марта 2020 года.

Однако рост цен на нефть избыточен, фундаментальный уровень можно оценить ниже - в $55-60 за баррель Brent, с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в разных странах, ввода локдаунов и замедленных темпов вакцинации населения. Также рост предложения ОПЕК+ с мая заставляет ожидать переход рынка нефти к профициту предложения во второй половине года. На этом фоне цены на нефть Brent после краткосрочного подъема могут вернуться в более оправданный коридор $60-63 за баррель, считает эксперт.

В США в среду индексы рынка акций изменились на 0,2-1%, Dow Jones (+0,2%) и S&P 500 (-0,4%) отступили от внутридневных рекордов на фоне падения акций технологических компаний.

Опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на "умеренные темпы" роста экономической активности в США этой весной, но также некоторое ускорение инфляции в 2021 году. При этом в документе отмечается прогресс в вакцинации от коронавируса как фактор, благоприятный для перспектив экономики.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Нефть утром в четверг немного скорректировалась после ралли накануне; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $66,32 за баррель (-0,4% и +4,6% в среду), майская цена WTI - $62,91 за баррель (-0,4% и +4,9% накануне).

Поддержку рынку оказал прогноз спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА), а также данные о запасах в США.

МЭА в среду повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,7-2,9 млн), запасы бензина выросли на 309 тыс. баррелей (ожидался рост на 900 тыс.), резервы дистиллятов уменьшились на 2,08 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-9,4%), акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-6%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-4,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,5%).

Подорожали бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+12,8% и +7,8% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+7,7%), ГДР "Эталона" (MOEX: ETLN) (+1,9%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+1,8%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (+1,7%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,4%).

Ритейлер Fix Price, управляющий сетью магазинов фиксированных цен, в I квартале 2021 года увеличил выручку на 29,2% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 51,7 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" в январе-марте 2021 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,01 млрд руб. против убытка в 792 млн руб. годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 48,8%, до 48,035 млрд руб.

Группа "ПИК" в I квартале 2021 года увеличила объем реализации недвижимости в натуральном выражении на 7%, до 518 тыс. кв. м, включая проекты fee-development, сообщил девелопер. В денежном выражении объем реализации недвижимости вырос на 32%, до 86 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 25,63 млрд рублей (из них 7,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,16 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 2,96 млрд рублей - на акции "Норникеля").