.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" составил топ-5 акций США
.
15 апреля 2021 года 11:43
"КИТ Финанс Брокер" составил топ-5 акций США
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" составили "Top Picks US" - агрессивный инвестиционный портфель, сформированный из ценных бумаг иностранных эмитентов, которые имеют оптимальное соотношение риск-доходность. В него вошли Simon Property, Teladoc Health, Palantir Technologies, Аffirm Holdings и Lockheed Martin, говорится в комментарии инвесткомпании. Портфель "Top Picks US" (структура - 100% акций, горизонт инвестирования 1-3 года):
* - цена на момент включения акций в портфель
Simon Property Group - крупнейший в мире фонд, который управляет торговыми центрами, ресторанами, центрами досуга и пр. Компания представила хорошие результаты за IV кв., несмотря на влияние пандемии COVID-19. Решила проблему с капиталом, сохранила эффективность и расширила свой бизнес через поглощение конкурента. "Мы считаем, что худшее для компании позади, запас финансовой прочности на более чем достаточном уровне. Подтверждаем рекомендацию покупать акции Simon Property с целевым ориентиром $130 + ежеквартальные дивиденды", - пишут аналитики "КИТ Финанс Брокер".
Teladoc Health - международная компания в области телемедицины и дистанционного здравоохранения.
"Специфика пандемии 2020г способствовала развитию медицинских услуг нового формата, - указывают эксперты инвесткомпании. - На фоне этого, количество онлайн посещений врачей выросло на 160%. При этом, менеджмент Teladoc Health прогнозирует высокие темпы роста в следующих годах. Менеджмент компании ожидает дополнительные $500 млн выручки к 2025 г. от синергии. Таким образом, в результате слияния Teladoc Health усиливает свои позиции на рынке здравоохранения и создает потенциал для дальнейшего роста бизнеса. Рекомендуем покупать акции Teladoc Health с целью $230".
Palantir - американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики - спецслужбы США. "Palantir планирует к 2025г увеличить выручку в 4 раза - до $4 млрд за счет наращивания клиентской базы. Нужно обратить внимание на то, что средняя выручка на одного клиента увеличилась на 41% по сравнению с прошлым годом. Акция интересна в первую очередь долгосрочно. Ждем движения к $30 на отчете за I кв. 2020г", - отмечают аналитики "КИТ Финанс Брокер".
Affirm Holdings, Inc. - финансовая технологическая компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, США. Она выступает в качестве финансового кредитора ссуд в рассрочку, которые потребители могут использовать в торговых точках для финансирования покупки. "В конце февраля 2021г, компания выпустила первую дебетовую карту в США с элементом рассрочки, - указывают аналитики. - Мы считаем, что новый продукт компании позволит увеличить количество пользователей, что в свою очередь скажется на выручке компании Affirm и поддержании прежних темпов роста. В связи с этим, рекомендуем покупать акции Affirm Holdings с целевым ориентиром $110".
Lockheed Martin - американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики.
"Положительная динамика финансовых показателей компании сохранится, этому способствуют геополитическая напряжённость в мире, в частности между США и Россией, Вашингтоном и Пекином, а также на Ближнем Востоке, - полагают эксперты "КИТ Финанс". - На фоне этого, у Lockheed Martin за последнее время увеличилось количество госконтрактов. Кроме этого, с приходом демократов к власти в США, военные расходы в следующие года могут увеличиться. Таким образом, мы рекомендуем включать акции Lockheed Martin в портфель с целевым ориентиром $440".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
|Название
|Цена,$
|Таргет,$
|Идея
|Simon Property Group Inc.
|116
|130
|Восстановление деловой активности
|Teladoc Health Inc.
|181
|230
|Растущий рынок и бизнес
|Palantir Technologies Inc.
|23,3
|29,8
|Растущий рынок и бизнес
|Аffirm Holdings
|73
|110
|Растущий рынок и бизнес
|Lockheed Martin Corp.
|379
|440
|Геополитическая напряженность в мире
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
.
15 апреля 2021 года 19:45
Рубль вечером отыграл значительную часть потерь к доллару и евро на закрытии позиций после объявления новых санкций
Москва. 15 апреля. Доллар и евро растеряли подавляющую часть прироста первой половины дня и лишь немного укрепляются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль отыграл значительную часть потерь к бивалютной корзине вследствие закрытия позиций после объявления новых антироссийских санкций со стороны США, так как они уже были заложены в котировки. читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:16
Москва. 15 апреля.Рынок акций РФ в четверг просел на фоне известий о введении США новых антироссийских санкций, однако обошлось без панических распродаж - большую часть утренних потерь рынок отыграл, посчитав несущественным запрет США для своих банков участвовать лишь в первичном размещении гособлигаций РФ; выросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля. читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:09
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире, ожидаемые в пятницу, 16 апреля. Как говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - ВВП Китая в I кв. 2021г (05:00 мск); -... читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:03
Цены "длинных" евробондов РФ в четверг подросли, а остальные бумаги подешевели на фоне объявления новых антироссийских санкций
Москва. 15 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли, а остальные бумаги слегка снизились в цене на фоне объявления Соединенными Штатами новых антироссийских санкций. При этом "длинные" выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) также подросли в цене, а остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.15 апреля 2021 года 18:38
Золото может протестировать уровень $1800 за тройскую унцию в ближайшее время, говорится в комментарии"Фридом Финанс". "Цена серебра выросла к 15 апреля до максимума за более чем две недели ($25,7 за тройскую унцию) на фоне ослабления индекса доллара и позитивных глобальных экономических данных,... читать дальше
.15 апреля 2021 года 18:11
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" с прогнозной ценой 670,1 руб. за штуку и 636,6 руб. за штуку соответственно в перспективе 12 месяцев. Предполагаемый потенциал роста от текущего уровня составляет 17,4% для обыкновенных акций и 18,5% для... читать дальше
.15 апреля 2021 года 17:50
Аналитики Sber CIB рекомендуют покупать палладий с целью $2800 за тройскую унцию и стоп-приказом на уровне $2680, а также платину с целью $1200 за тройскую унцию, говорится в комментарии инвестбанка. Среди факторов роста котировок металлов эксперты Sber CIB указывают следующие: - Один из ключевых... читать дальше
.15 апреля 2021 года 17:20
Котировки акций Goldman Sachs Group сохраняют незначительный потенциал роста на горизонте года, прогнозная цена базового сценария - $371 за штуку, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков. "В рамках базового сценария целевая цена на котировки акций Goldman Sachs Group в течение года... читать дальше
.15 апреля 2021 года 16:43
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной ценой 76,4 рубля, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы ожидаем, что по итогам первого квартала 2021 года ("ММК" представит финансовые результаты 21 апреля)... читать дальше
.15 апреля 2021 года 16:13
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Татнефти" и Polymetal и убрав бумаги "Роснефти" и "Юнипро". "Мы обновили топ-10 акций России и сохраняем экспозицию в нефтегазовом секторе на фоне сохранения цен на нефть на уровне 4500 руб./баррель", -... читать дальше
.15 апреля 2021 года 15:47
Бумаги "РусАгро" по-прежнему представляют интерес для покупки, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки бумаг "РусАгро" упали после закрытия в среду реестра по дивидендам за 2020 год. С технической точки зрения, расписки для покупателей при этом все еще... читать дальше
.15 апреля 2021 года 15:45
Москва. 15 апреля. Рубль не изменился к доллару и евро после обнародования решения администрации США ввести новые антироссийские санкции, среди которых запрет финансовым институтам США участвовать в первичных размещениях рублевого и не рублевого госдолга РФ. читать дальше
.15 апреля 2021 года 15:27
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4100-4150 пунктов, полагает старший аналитик "Фридом Финанс" Анна Пильгунова. "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде, скорректировавшись при этом в среду от исторического максимума. Индикатор... читать дальше
.15 апреля 2021 года 15:08
Цена нефти к середине года, скорее всего, превысит отметку $70 за баррель, отмечается в комментарии главного экономиста и руководителя исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберта Рюкера. "Признаки высокого спроса на нефть способствовали росту уверенности на нефтяном рынке... читать дальше
.15 апреля 2021 года 14:47
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целью $62,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $53, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага с технической точки зрения движется... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.