Идея дня: в фокусе остается потребительский сектор - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют к покупке акции компаний потребительского сектора и полагают, что повышательное давление на зарплаты в розничной торговле будет меньше, чем в IT-секторе, говорится в комментарии.

"Аналитики "ВТБ Капитала" на этой неделе снизили рекомендацию по акциям EPAM Systems до "держать". Владельцы акций EPAM должны решить, продавать ли им бумаги в свете вероятного роста издержек в секторе. Мы советуем переложиться в акции компаний потребительского сектора из нашего Топ-10 акций США, а также в "Детский мир" и "Магнит" фавориты нашей квартальной стратегии. Ожидаем, что повышательное давление на зарплаты в розничной торговле будет меньше, чем в IT-секторе", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Также они обращают внимание на то, что акции American Eagle - продавца одежды для подростков - выросли после того, как прогноз выручки за 1 квартал был повышен до более чем $1 млрд против консенсуса в $950 млн. "Нам по-прежнему нравится потребительский сектор - акции Tapestry Inc. и Hasbro Inc. входят в наш Топ-10 акций США", - подчеркивают аналитики.

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