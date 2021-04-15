Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и отчетность компаний:

- Операционные результаты "Детского мира" и "ГК ПИК" за первый квартал 2021 года;

- Данные по промышленному производству в России и США за март;

- Статистика розничных продаж в США за март.

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