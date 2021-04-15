15 апреля 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: рынок акций РФ под давлением санкционных рисков
Аналитики ждут от рынка акций РФ на открытиии торгов в четверг негативной реакции на рост санкционных рисков.
"Открытие Брокер (Андрей Кочетков): "Российские фондовые индексы откроют торги в четверг на отрицательной территории. Внешний фон перед стартом торгов в России в четверг слабо негативный. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, в Китае опасаются сокращения стимулирующих мер. Сырьевые контракты торгуются нейтрально, хотя цена никеля теряет более 1,5%. Валюты AUD и NZD торгуются без высокой волатильности относительно доллара США. Осложнением для РФ является информация в американских СМИ, что США собираются ввести рестрикции против суверенного долга РФ".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-1,0%, в диапазоне 3540-3565 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3520, 3500 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3570, 3590 п.
В первые минуты торгов индекс МобБиржи отыграет утреннюю новость об угрозе дальнейшего ужесточения внешних санкций в отношении РФ. В течение дня не исключено его дальнейшее падение в район 3500-3520 пунктов".
Промсвязьбанк: "В четверг с утра ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Поводом станет рост санкционных рисков, что будет способствовать игнорированию инвесторами внешнего фона. В результате, индекс Мосбиржи уже на старте торгов может откатиться в район нижней границы диапазона 3500-3600 пунктов. В ходе торгов давление на наш рынок может сохраниться, что приведет к закреплению рынка под нижней границей данного коридора. При этом в дальнейшем динамика российских акций продолжит зависеть от геополитического фактора".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы и рубль будут находиться под геополитическим давлением и ждать официального объявления санкций против госдолга, информация о которых поступила в СМИ. Американским финансовым институтам, как предполагается, будет запрещено покупать российские государственные долговые бумаги после 14 июня. Стоит посмотреть на официальные комментарии властей РФ относительно подобной перспективы. Инвесторы в период турбулентности, возможно, вновь будут искать убежище в более защитных секторах вроде ритейла и телекомов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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15 апреля 2021 года 19:45
Москва. 15 апреля. Доллар и евро растеряли подавляющую часть прироста первой половины дня и лишь немного укрепляются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль отыграл значительную часть потерь к бивалютной корзине вследствие закрытия позиций после объявления новых антироссийских санкций со стороны США, так как они уже были заложены в котировки. читать дальше
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15 апреля 2021 года 19:16
Москва. 15 апреля.Рынок акций РФ в четверг просел на фоне известий о введении США новых антироссийских санкций, однако обошлось без панических распродаж - большую часть утренних потерь рынок отыграл, посчитав несущественным запрет США для своих банков участвовать лишь в первичном размещении гособлигаций РФ; выросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля. читать дальше
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15 апреля 2021 года 19:09
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире, ожидаемые в пятницу, 16 апреля.
Как говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- ВВП Китая в I кв. 2021г (05:00 мск);
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15 апреля 2021 года 19:03
Москва. 15 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли, а остальные бумаги слегка снизились в цене на фоне объявления Соединенными Штатами новых антироссийских санкций. При этом "длинные" выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) также подросли в цене, а остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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15 апреля 2021 года 18:38
Золото может протестировать уровень $1800 за тройскую унцию в ближайшее время, говорится в комментарии"Фридом Финанс".
"Цена серебра выросла к 15 апреля до максимума за более чем две недели ($25,7 за тройскую унцию) на фоне ослабления индекса доллара и позитивных глобальных экономических данных,... читать дальше
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15 апреля 2021 года 18:11
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" с прогнозной ценой 670,1 руб. за штуку и 636,6 руб. за штуку соответственно в перспективе 12 месяцев. Предполагаемый потенциал роста от текущего уровня составляет 17,4% для обыкновенных акций и 18,5% для... читать дальше
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15 апреля 2021 года 17:50
Аналитики Sber CIB рекомендуют покупать палладий с целью $2800 за тройскую унцию и стоп-приказом на уровне $2680, а также платину с целью $1200 за тройскую унцию, говорится в комментарии инвестбанка.
Среди факторов роста котировок металлов эксперты Sber CIB указывают следующие:
- Один из ключевых... читать дальше
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15 апреля 2021 года 17:20
Котировки акций Goldman Sachs Group сохраняют незначительный потенциал роста на горизонте года, прогнозная цена базового сценария - $371 за штуку, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков.
"В рамках базового сценария целевая цена на котировки акций Goldman Sachs Group в течение года... читать дальше
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15 апреля 2021 года 16:43
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной ценой 76,4 рубля, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Мы ожидаем, что по итогам первого квартала 2021 года ("ММК" представит финансовые результаты 21 апреля)... читать дальше
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15 апреля 2021 года 16:13
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Татнефти" и Polymetal и убрав бумаги "Роснефти" и "Юнипро".
"Мы обновили топ-10 акций России и сохраняем экспозицию в нефтегазовом секторе на фоне сохранения цен на нефть на уровне 4500 руб./баррель", -... читать дальше
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15 апреля 2021 года 15:47
Бумаги "РусАгро" по-прежнему представляют интерес для покупки, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Котировки бумаг "РусАгро" упали после закрытия в среду реестра по дивидендам за 2020 год. С технической точки зрения, расписки для покупателей при этом все еще... читать дальше
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15 апреля 2021 года 15:45
Москва. 15 апреля. Рубль не изменился к доллару и евро после обнародования решения администрации США ввести новые антироссийские санкции, среди которых запрет финансовым институтам США участвовать в первичных размещениях рублевого и не рублевого госдолга РФ. читать дальше
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15 апреля 2021 года 15:27
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4100-4150 пунктов, полагает старший аналитик "Фридом Финанс" Анна Пильгунова.
"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде, скорректировавшись при этом в среду от исторического максимума. Индикатор... читать дальше
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15 апреля 2021 года 15:08
Цена нефти к середине года, скорее всего, превысит отметку $70 за баррель, отмечается в комментарии главного экономиста и руководителя исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберта Рюкера.
"Признаки высокого спроса на нефть способствовали росту уверенности на нефтяном рынке... читать дальше
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15 апреля 2021 года 14:47
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целью $62,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $53, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Бумага с технической точки зрения движется... читать дальше
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