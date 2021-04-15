Утренние прогнозы: рынок акций РФ под давлением санкционных рисков

Аналитики ждут от рынка акций РФ на открытиии торгов в четверг негативной реакции на рост санкционных рисков.

"Открытие Брокер (Андрей Кочетков): "Российские фондовые индексы откроют торги в четверг на отрицательной территории. Внешний фон перед стартом торгов в России в четверг слабо негативный. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, в Китае опасаются сокращения стимулирующих мер. Сырьевые контракты торгуются нейтрально, хотя цена никеля теряет более 1,5%. Валюты AUD и NZD торгуются без высокой волатильности относительно доллара США. Осложнением для РФ является информация в американских СМИ, что США собираются ввести рестрикции против суверенного долга РФ".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-1,0%, в диапазоне 3540-3565 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3520, 3500 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3570, 3590 п. В первые минуты торгов индекс МобБиржи отыграет утреннюю новость об угрозе дальнейшего ужесточения внешних санкций в отношении РФ. В течение дня не исключено его дальнейшее падение в район 3500-3520 пунктов".

Промсвязьбанк: "В четверг с утра ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Поводом станет рост санкционных рисков, что будет способствовать игнорированию инвесторами внешнего фона. В результате, индекс Мосбиржи уже на старте торгов может откатиться в район нижней границы диапазона 3500-3600 пунктов. В ходе торгов давление на наш рынок может сохраниться, что приведет к закреплению рынка под нижней границей данного коридора. При этом в дальнейшем динамика российских акций продолжит зависеть от геополитического фактора".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы и рубль будут находиться под геополитическим давлением и ждать официального объявления санкций против госдолга, информация о которых поступила в СМИ. Американским финансовым институтам, как предполагается, будет запрещено покупать российские государственные долговые бумаги после 14 июня. Стоит посмотреть на официальные комментарии властей РФ относительно подобной перспективы. Инвесторы в период турбулентности, возможно, вновь будут искать убежище в более защитных секторах вроде ритейла и телекомов".