Фондовые индексы РФ откроют торги четверга в минусе - "Открытие Брокер"

Российские фондовые индексы откроют торги в четверг на отрицательной территории, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

"Внешний фон перед стартом торгов в России в четверг слабо негативный. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, в Китае опасаются сокращения стимулирующих мер. Сырьевые контракты торгуются нейтрально, хотя цена никеля теряет более 1,5%. Валюты AUD и NZD торгуются без высокой волатильности относительно доллара США. Осложнением для РФ является информация в американских СМИ, что США собираются ввести рестрикции против суверенного долга РФ. На старте дня ждём снижения фондовых индексов", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

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