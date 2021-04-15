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15 апреля 2021 года 09:32

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут заметно упасть на фоне возросших санкционных рисков

Москва. 15 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут заметно упасть на фоне возросших санкционных рисков, которые на этот раз, согласно сообщениям западных СМИ, нависли и над госдолгом РФ (что уже обвалило курс рубля), а также неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Администрация Джо Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. О мерах может быть объявлено уже в четверг, они могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц. Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, включая дипломатов.

Агентство напоминает, что эти меры могут быть приняты после того, как президент Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина в телефонном разговоре во вторник, что США будут защищать свои интересы, отмечает агентство. В то же время Байден выдвинул идею проведения саммита между двумя лидерами для обсуждения проблем, стоящих перед Москвой и Вашингтоном.

Новый пакет антироссийских санкций, о которых США намерены объявить в четверг, должен коснуться суверенного долга РФ, сообщило издание The New York Times. "Санкции должны быть глубже, чем предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы, они должны быть нацелены на суверенный долг страны", - пишет газета, ссылаясь на свои источники.

Запрет на покупку нового российского госдолга, предусмотренный новым пакетом американских санкций, вступит в силу с 14 июня, пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Запрет на участие американских финансовых институтов в первичных размещениях российского госдолга коснется новых обязательств, выпущенных Минфином, ЦБ, или от лица Фонда национального благосостояния. При этом, как отмечает WSJ, рестрикции не будут распространяться на вторичный рынок суверенных обязательств.

Фондовые индексы США завершили волатильные торги в среду преимущественно в минусе, при этом Dow Jones и S&P 500 отступили от внутридневных рекордов на фоне падения акций технологических компаний. Опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на "умеренные темпы" роста экономической активности в США этой весной, но также некоторое ускорение инфляции в 2021 году. При этом в документе отмечается прогресс в вакцинации от коронавируса как фактор, благоприятный для перспектив экономики. Инвесторы анализировали квартальные результаты JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo, чтобы получить представление о состоянии ведущих финансовых институтов страны и их взглядах на экономику. Все три банка зафиксировали рост прибыли и сокращение резервов на возможные потери по ссудам.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов всего на 0,07%. При этом китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК уменьшился на 0,9%, а гонконгский Hang Seng потерял более 1% в ожидании данных об изменении ВВП страны в первом квартале, которые будут опубликованы в пятницу. Южнокорейский индекс Kospi по итогам торгов увеличился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,55%.

В свою очередь цены на нефть в четверг утром также не демонстрируют яркой динамики после того, как накануне они достигли максимальной отметки с середины марта. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $66,7 за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 4,6% - до $66,58 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $63,22 за баррель, что всего на 0,11% выше закрытия предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 4,9% - до $63,15 за баррель.

Оба контракта завершили торги в среду на максимальном уровне с 17 марта. Поддержку рынку оказал прогноз спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА), а также данные о запасах в США. МЭА в среду повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году. Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. Сокращение запасов было зафиксировано третью неделю подряд. Аналитики S&P Global Platts прогнозировали сокращение запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,956 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,372 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост на фоне снижения геополитических рисков.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 апреля вырос на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,14%, поднявшись до 717,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (+1,15%), "Мегафон БО-001Р-05" (+0,7%) и "МТС-001P-17" (+0,59%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-13" (-0,29%), "МТС-001Р-14" (-0,18%) и "МТС-001P-03" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Эбис" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей. Сбор заявок на выпуск проходил 9 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,01-12,55% годовых. Купоны квартальные.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-11 на 1,9 млрд рублей на уровне 7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,12% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 9 апреля до 16:00 МСК 14 апреля. Техразмещение выпуска запланировано на 16 апреля.

РН банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-08 объемом не более 8 млрд рублей на уровне 7,4% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 14 апреля. Техразмещение запланировано на 21 апреля. В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в октябре 2020 года, тогда он разместил выпуск 3-летних облигаций на 8 млрд рублей по ставке 6,25% годовых.

Цена размещения допвыпуска N1 бондов серии 002Р-01 ЛК "Простые решения" номинальным объемом 750 млн рублей установлена на уровне 100,5% от номинала. Сбор заявок на облигации проходил с 7 по 14 апреля. Основной выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей был размещен в октябре 2020 года. Бумаги размещались по открытой подписке на срок около 9 лет. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 10% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 48-го, 66-го, 84-го и 102-го купонов.

ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-001P-03 на уровне 5,37% годовых. Размещение 3-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей прошло в июле 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4,85% годовых. Ставки 2-4-го купонов определяются по формуле MosPrime3M + 0,04%.

ПАО "МОЭК" установило ставки 5-8-го купонов 6-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,1% годовых. Облигации были размещены в апреле 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,45% годовых.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 23-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 4,7% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

ООО "Рольф" досрочно погасило часть выпуска облигаций серии 001Р-01 в количестве 849 293 штуки и серии 001Р-02 в количестве 863 070 штук. В декабре прошлого года "Рольф" проводил сбор заявок на приобретение этих выпусков. Количество приобретаемых облигаций серии 001Р-01 было установлено до 3 млн штук, серии 001Р-02 - до 4,5 млн штук. Облигации серии 001Р-01 сроком обращения 3 года и объемом 3 млрд рублей были размещены в марте 2019 года по ставке до погашения 10,45% годовых. Двухлетние бонды серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей размещены в феврале текущего года по ставке квартального купона до погашения в размере 9% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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