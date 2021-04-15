Вероятно снижение цен ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятно снижение цен рублевых облигаций в четверг на новостях о возможных новых санкциях со стороны США, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"США в четверг могут объявить о введении новых санкций в отношении российских юридических и физических лиц, по сообщениям западных СМИ. Также говорится о возможном ограничении на операции с российским госдолгом для финансовых институтов США. На эти новости рубль с утра отреагировал ослаблением. Санкционные риски будут оказывать давление на цены ОФЗ в четверг. Динамику котировок облигаций будут определять детали нового пакета санкций", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Минфин РФ в среду успешно разместил выпуски ОФЗ 26236 и ОФЗ 26235 на рекордную сумму 383,7 млрд руб., констатирует эксперт. ВТБ сообщил, что купил на аукционах Минфина гособлигации на 276 млрд рублей по номинальной стоимости, что составило 71,9% от общего объема размещения ОФЗ в среду.

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