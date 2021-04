Brent - $66,49 за баррель

Фондовые индексы США завершили волатильные торги в среду преимущественно в минусе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в четверг незначительно снижаются.

Фондовые индексы США завершили волатильные торги в среду преимущественно в минусе, при этом Dow Jones и S&P 500 отступили от внутридневных рекордов на фоне падения акций технологических компаний.

Опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на "умеренные темпы" роста экономической активности в США этой весной, но также некоторое ускорение инфляции в 2021 году.

При этом в документе отмечается прогресс в вакцинации от коронавируса как фактор, благоприятный для перспектив экономики.

Бумаги технологических гигантов, включая Apple Inc. (SPB: AAPL) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), подешевели после выхода обзора, что нивелировало подъем акций финансового сектора на фоне публикации отчетности крупнейших банков США

Инвесторы анализировали квартальные результаты JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Goldman Sachs Group (SPB: GS) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC), чтобы получить представление о состоянии ведущих финансовых институтов страны и их взглядах на экономику. Все три банка зафиксировали рост прибыли и сокращение резервов на возможные потери по ссудам.

Кроме того, в центре внимания рынка было размещение акций Coinbase Global Inc., оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи, который в среду вышел на открытый рынок за счет прямого листинга. Акции Coinbase открыли дебютные торги на бирже Nasdaq на уровне $381. В ходе сессии цена бумаг поднималась до $429,54. К закрытию рынка она составила $328,28, что на 31% выше установленной Nasdaq справочной цены и обеспечивает Coinbase капитализацию в $85,8 млрд.

Акции JPMorgan подешевели на 1,9% на торгах в среду. Один из крупнейших американских банков в первом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль в пять раз в связи с роспуском резервов в объеме около $5,2 млрд, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг Goldman Sachs Group выросла на 2,3%. Американский банк в первом квартале получил рекордные показатели чистой прибыли и выручки.

Бумаги Wells Fargo & Co. подскочили на 5,5%. Финпоказатели банка превзошли прогнозы аналитиков, при этом чистая прибыль увеличилась в 7,3 раза в первом квартале в связи с роспуском резервов в объеме $1,6 млрд.

Котировки акций Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc. упали на 12,2%. Американская торговая сеть вернулась к чистой прибыли в четвертом квартале, причем скорректированный показатель превысил прогнозы, но выручка не оправдала ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 53,62 пункта (0,16%) и составил 33730,89 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 16,93 пункта (0,41%) - до 4124,66 пункта.

Nasdaq Composite потерял 138,26 пункта (0,99%) и составил 13857,84 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики.

Банк Кореи сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне в 0,5% годовых по итогам апрельского заседания. Она остается на данной отметке с мая прошлого года.

При этом руководство южнокорейского ЦБ отметило восстановление экономики страны после пандемии COVID-19 и прогнозирует рост ВВП в текущем году на 3%.

Японский индекс Nikkei 225 находится практически на уровне закрытия предыдущего торгового дня.

В число лидеров роста котировок входят, в частности, акции ритейлера Seven & I Holdings Co. (+5,3%), производителя цветных металлов Sumitomo Metal Mining Co. (+3,5%) и нефтяной Inpex (+3,2%). Также повышается стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,6%).

При этом наиболее существенно подешевели бумаги производителя чипов Advantest (-3%), Casio Computer Co. (-2,9%) и медиакомпании CyberAgent (-2,1%).

Цена акций производителя потребительской электроники Sony и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing почти не изменилась в ходе торгов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК уменьшился на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял более 1% в ожидании данных об изменении ВВП страны в первом квартале, которые будут опубликованы в пятницу.

Самое значительное падение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-3,6%), Industrial & Commercial Bank of China (-2,7%), а также страховщиков China Life Insurance Co. (-2,3%) и Ping An Insurance (Group) Co. of China (-2,2%).

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings снижается на 2%, интернет-ритейлера Alibaba Group Holdings Ltd. - на 1,9%, крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. - на 2,1%.

Между тем дорожают бумаги нефтепроизводителей, включая CNOOC (+1,7%) и PetroChina Co. (+1,4%).

Южнокорейский индекс Kospi по итогам торгов увеличился на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. практически не изменилась, автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,55%.

Безработица в стране в марте опустилась до 5,6% по сравнению с 5,8% в предыдущий месяц. Это минимальный уровень за последний год. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 5,7%, сообщает Trading Economics.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 3,3% и на 2,6% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в четверг незначительно снижаются на фоне фиксации прибыли после того, как накануне они достигли максимальной отметки с середины марта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в четверг составляет $66,49 за баррель, что на $0,09 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $2,91 (4,6%) - до $66,58 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63 за баррель, что на $0,15 (0,24%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $2,97 (4,9%) - до $63,15 за баррель.

Оба контракта завершили торги в среду на максимальном уровне с 17 марта, отмечает MarketWatch. Поддержку рынку оказал прогноз спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА), а также данные о запасах в США.

МЭА в среду повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. Сокращение запасов было зафиксировано третью неделю подряд. Аналитики S&P Global Platts прогнозировали сокращение запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей.

Запасы нефти в США сейчас на 10% ниже уровня, на котором они находились ровно год назад, отметил аналитик Third Bridge Питер МакНэлли. "Мы наблюдаем эту ситуацию незадолго до летнего сезона поездок, которая начнет в США в следующем месяце", - сказал он MarketWatch.